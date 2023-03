S'il est bien une idée reçue qui a la peau dure, c'est celle de croire que nos animaux n'ont pas la notion du temps. En réalité, non seulement nos chiens et chats ont la notion du temps, mais elle est meilleure que la nôtre!

Si nous pouvons savoir que 30 minutes se sont écoulées et non 20, c'est grâce à nos montres et gsm que nous consultons sans arrêt. Nos animaux, eux, sont restés sensibles aux éléments environnementaux les renseignant sur l'espace-temps: la luminosité extérieure, les bruits du voisinage, la circulation dans la rue, les habitudes de leurs maîtres, etc. A force d'observer et d'analyser tous ces facteurs extérieurs, nos compagnons en savent bien plus qu'on ne l'imagine! Bien sûr, ils ne feront pas la différence entre 10 et 15 minutes, mais bien entre 15 minutes et 1 h! Ou entre 2 h et 8 h! Une autre manière permettant d'en être conscient, c'est qu'il se passe pour eux bien plus d'événements en 8 h qu'en 2 h.

La joie des retrouvailles n'a rien à voir avec le temps qui passe.

Ce qui incite parfois les maîtres à penser que leur toutou n'a pas la notion du temps, c'est qu'il leur fait la fête après cinq minutes d'absence comme après une journée. Cette façon d'être heureux de nous retrouver n'a pourtant rien à voir avec le temps qui passe. Quand nous sommes partis, ils ne pouvaient pas prévoir le temps que nous resterions absents. Alors à notre retour, ils sont tout simplement très heureux de nous revoir car leur amour pour nous est vrai et inconditionnel, et ils ne peuvent cacher cette joie de nous avoir à nouveau près d'eux.

Quant au changement d'heure, il n'aura un impact sur nos animaux qu'en certaines circonstances. En effet, si vous avez habitué votre animal à recevoir toujours son repas à heure fixe par exemple, il risque forcément d'être perturbé si, du jour au lendemain, le moment du repas recule d'une heure! Il conviendra dès lors de retarder l'heure du repas de dix minutes chaque jour plutôt que d'une heure du jour au lendemain ou de simplement perdre cette habitude de les nourrir à heures fixes, un besoin qu'on leur a inventé!

Merci à la comportementaliste Julie Willems pour ses conseils.

