Votre animal est malade et vous souhaitez le soulager mais vous n'avez pas le temps ou assez l'envie de dépenser de l'argent pour consulter un vétérinaire. Il vous vient soudain l'idée de jouer le guérisseur en utilisant, par transposition, vos connaissances en matière d'automédication.... Eh bien, sachez que vous risquez gros !

La plupart des médicaments "humains" sont potentiellement toxiques pour nos animaux et s'ils ne le sont pas, les dosages sont différents! Par exemple, le paracétamol est potentiellement très toxique! Ce médicament est bien toléré par l'homme car son foie dispose d'un mécanisme permettant de détoxifier et d'éliminer cette molécule. Chez les animaux, ce mécanisme n'existe pas ou peu, ce qui entraîne une atteinte et une destruction des cellules hépatiques. Le paracétamol altère également la capacité du sang à transporter l'oxygène en provoquant la formation de méthémoglobine par son impact sur l'hémoglobine. Les symptômes de l'intoxication au paracétamol sont des troubles digestifs, cardiaques, respiratoires, une coloration des urines... L'aspirine (acide acétylsalicylique) est, elle aussi, potentiellement toxique. Là encore les symptômes de l'intoxication sont essentiellement digestifs, cardio-respiratoires, nerveux.... D'autres médicaments tels que les antidépresseurs, neuroleptiques, tranquillisants sont également dangereux pour nos compagnons.

En cas d'ingestion, il est possible de faire vomir l'animal dans les deux heures qui suivent. Plus vite on le fera plus on minimisera les risques d'intoxication. Un moyen simple de faire vomir un chien dans l'urgence est de mettre une bonne poignée de sel dans sa gueule. Votre vétérinaire pourra également le faire vomir en lui injectant un médicament à cet effet. Quoi qu'il en soit, en cas d'intoxication, mieux vaut se rendre au plus vite chez un vétérinaire. Ce dernier jugera de l'état de l'animal et pourra lui administrer un traitement ad hoc et décider, le cas échéant, de la nécessité d'hospitaliser votre compagnon pour lui administrer un traitement par perfusion. Ne jouez donc pas les apprentis sorciers!

