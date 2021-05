Vous vivez seul ou à deux, et vous aimez déguster un petit verre de rouge durant le souper. Il n'est pas question pour autant de siphonner toute la bouteille. Que faire de cette bouteille ouverte et à peine entamée ? Voici quelques astuces pour conserver le vin.

Une bouteille de vin ouverte se conserve à peine quelques jours, puis va progressivement s'oxyder au contact de l'air. Si cette oxydation permet dans un premier temps de réveiller les arômes du vin, elle va finir par altérer la qualité de l'alcool.

Mais pourquoi l'oxydation est-elle à la fois recherchée et tant redoutée ? L'oxydation est un phénomène naturel, une réaction chimique impliquant le transfert d'électrons au contact de l'oxygène contenu dans l'air. Il s'agit d'un processus qui, bien maîtrisé, assure le bon vieillissement du vin. En résumé : au contact de l'air, une partie de l'alcool présent dans le vin sous la forme d'éthanol se transforme en éthanal. À savoir que l'éthanol représente la majorité de l'alcool dans le vin. Puis l'oxydation de l'éthanal le transforme en acide acétique (NDLR : composant du vinaigre).

L'oxydation, irréversible, modifie plusieurs choses:

elle altère la couleur de la robe du vin : le vin blanc va jaunir, le vin rouge va évoluer vers des reflets violacés puis marrons troubles;

: le vin blanc va jaunir, le vin rouge va évoluer vers des reflets violacés puis marrons troubles; elle modifie le goût du vin, qui perd en alcool et en fraîcheur.

Une fois la bouteille ouverte, la durée de conservation dépend du vin en question, de la quantité restante, de la température de conservation, de l'humidité ambiante et des conditions de stockage (luminosité). Alors, comment fait-on?

Combien de temps un vin se conserve-t-il? Vin blanc : les vins blancs se conservent généralement moins bien que les vins rouges. On peut espérer conserver un vin blanc ouvert 1 ou 2 jours;

: les vins blancs se conservent généralement moins bien que les vins rouges. On peut espérer conserver un vin blanc ouvert 1 ou 2 jours; Vin rouge : on peut envisager de 2 à 4 jours pour conserver un vin rouge ouvert;

: on peut envisager de 2 à 4 jours pour conserver un vin rouge ouvert; Vin moelleux et liquoreux : la conservation de ces vins sera beaucoup plus longue. Il est préférable de le consommer dans le mois (ces vins contiennent du sucre qui les protège du développement des micro-organismes);

: la conservation de ces vins sera beaucoup plus longue. Il est préférable de le consommer dans le mois (ces vins contiennent du sucre qui les protège du développement des micro-organismes); Vin doux naturel : il a non seulement du sucre, mais aussi de l'alcool (au-delà de 16%), ce qui renforce la protection du vin. Il est à consommer dans les six mois;

: il a non seulement du sucre, mais aussi de l'alcool (au-delà de 16%), ce qui renforce la protection du vin. Il est à consommer dans les six mois; Vin effervescent : à cause des bulles, il est préférable de le consommer dans la journée (ou à conserver au maximum deux jours avec un bouchon à champagne)

Contrôler l'oxydation

Les professionnels utilisent plusieurs technologies de pointe pour limiter le contact du vin avec l'air. Un système de pompe va notamment permettre de chasser l'air de la bouteille, en mettant le vin sous vide. D'autres utilisent les systèmes sous azote. Au fur et à mesure que le vin est prélevé de la bouteille, de l'azote alimentaire y est injecté.

Ces technologies sont néanmoins onéreuses et souvent réservées aux restaurants et hôtels. D'autres astuces simples et adaptées à vos besoins vous aideront à conserver votre vin plus longtemps :

Refermer la bouteille immédiatement après le service : même si cela n'empêchera pas l'air de circuler dans la bouteille, cela ralentira à court terme le phénomène d'oxydation.

: même si cela n'empêchera pas l'air de circuler dans la bouteille, cela ralentira à court terme le phénomène d'oxydation. Ne pas remettre le bouchon d'origine à l'envers : les bactéries présentes sur la partie 'vierge' du bouchon risquent en effet de l'endommager. Un bouchon en verre, au goût neutre, fera également l'affaire.

: les bactéries présentes sur la partie 'vierge' du bouchon risquent en effet de l'endommager. Un bouchon en verre, au goût neutre, fera également l'affaire. Moins la bouteille est remplie, et plus l'oxydation est rapide : vous pouvez transvaser le vin restant dans une plus petite bouteille ou faire remonter le niveau du vin avec des billes de verre à l'intérieur.

Conserver un vin rouge ouvert au frais

Le vin n'apprécie pas les fortes températures, qui accélèrent le processus d'oxydation. Tenez votre bouteille éloignée de toute source de chaleur, telle que le four : l'idéal est de ne pas dépasser les 15°C. Vous pouvez conserver votre bouteille au frigo, jusqu'à 2 à 5 jours selon les vins, et le sortir quelques heures avant de servir. En effet, le froid inhibe notamment le développement des bactéries et ralentit le processus d'oxygénation.

Dans le noir, de préférence

Enfin, la lumière est l'ennemie numéro 1 du vin rouge ouvert. C'est n'est d'ailleurs pas pour rien que les bouteilles de vin rouge sont teintées. Ce vin supporte difficilement les rayons UV. Rangez donc votre vin dans un placard, une caisse ou une pièce non éclairée. Et surtout pas dans votre cuisine baignée par la lumière du jour!

