Trois gorfous sauteurs sont nés à Pairi Daiza, ont annoncé mardi les responsables du parc animalier dans un communiqué. Le zoo avait reçu des oeufs en provenance de Marineland, en France, en juillet 2021 dans le cadre du Programme européen pour les espèces menacées (EPP).

Avec une taille moyenne de 55 cm et un poids variant de deux à quatre kilogrammes, le gorfou sauteur est l'une des plus petites espèces de manchots. Son nom lui vient de son agilité à se déplacer par bonds sur des rochers abrupts, explique le parc. Il existe sept espèces de manchots gorfous qui toutes se caractérisent par la présence d'aigrettes jaunes de chaque côté de la tête. La sous-espèce de gorfou sauteur née à Pairi Daiza (Eudyptes chrysocome filholi) tire ses origines de territoires situés à environ 2.000 km au sud-est de l'Afrique du Sud et au sud de la Nouvelle-Zélande.

Ces oiseaux des îles sub-antarctiques sont classés comme vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Dans la nature, la population a baissé de 30% ces 30 dernières années. Les raisons sont multiples:

empiètement de leurs territoires par l'homme,

changements climatiques qui affectent la disponibilité de sa nourriture,

pollution pétrolière,

pêche intensive

et introduction d'autres espèces animales par l'homme

Avec une taille moyenne de 55 cm et un poids variant de deux à quatre kilogrammes, le gorfou sauteur est l'une des plus petites espèces de manchots. Son nom lui vient de son agilité à se déplacer par bonds sur des rochers abrupts, explique le parc. Il existe sept espèces de manchots gorfous qui toutes se caractérisent par la présence d'aigrettes jaunes de chaque côté de la tête. La sous-espèce de gorfou sauteur née à Pairi Daiza (Eudyptes chrysocome filholi) tire ses origines de territoires situés à environ 2.000 km au sud-est de l'Afrique du Sud et au sud de la Nouvelle-Zélande. Ces oiseaux des îles sub-antarctiques sont classés comme vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Dans la nature, la population a baissé de 30% ces 30 dernières années. Les raisons sont multiples: