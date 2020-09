À l'heure de la rentrée, les mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus restent de rigueur. Et si le Conseil National de Sécurité (CNS) a maintenu les restrictions aux rapports sociaux, quelques assouplissements ont néanmoins été décidés. Tour d'horizon des règles à suivre en ce début d'année scolaire.

Le CNS (conseil National de Sécurité) s'était réuni le jeudi 20 août. Une réunion qui a mené à de nouvelles décisions concernant les mesures de sécurité à respecter en Belgique. Vu la durée de la pandémie, les différentes autorités du pays veulent toutefois sortir du court terme et ont demandé aux experts de plancher sur des règles applicables à long terme. En attendant, voici les principales règles à suivre :

1. La bulle sociale

Cette bulle reste limitée à 5 personnes et a été prolongée pour un mois, jusqu'au 30 septembre. Chacun peut revoir ses proches sans dépasser le nombre de 10 personnes tout en conservant les distances de sécurité dès lors qu'il ne s'agit pas de gens de sa bulle ou de son foyer. Or, on sait que ce respect des distances de sécurité est compliqué: c'est ici qu'intervient la bulle. La bulle de 5 personnes comprend le nombre de personnes avec qui un foyer est en contact et avec qui les distances de sécurité ne doivent pas être respectées.

2. Le secteur culturel reprend des couleurs

Le nombre maximum de spectateurs pour un événement de type public (ex.: un match sportif, un spectacle de théâtre, une activité culturelle...) a été élargi à 200 personnes pour les événements en intérieur et à 400 personnes pour ceux à l'extérieur, moyennant le respect des règles de sécurité.

3. Les couples non mariés et séparés physiquement

Bonne nouvelle pour les couples non mariés vivant dans des pays différents! Ils auront désormais la possibilité de franchir les frontières librement, "à condition de démontrer une relation d'amour durable et de respecter les règles de quarantaine lors de leur retour sur le territoire belge". Plus précisément, le couple doit avoir vécu ensemble pendant au moins 1 an ou avoir une "relation affective" depuis deux ans. Un enfant est également la preuve d'une relation durable.

4. Funérailles

Les réceptions après les funérailles peuvent avoir lieu et réunir 50 personnes maximum, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

5. Shopping

Le shopping peut toujours se faire à deux, sans limite de temps.

Le CNS (conseil National de Sécurité) s'était réuni le jeudi 20 août. Une réunion qui a mené à de nouvelles décisions concernant les mesures de sécurité à respecter en Belgique. Vu la durée de la pandémie, les différentes autorités du pays veulent toutefois sortir du court terme et ont demandé aux experts de plancher sur des règles applicables à long terme. En attendant, voici les principales règles à suivre :Cette bulle reste limitée à 5 personnes et a été prolongée pour un mois, jusqu'au 30 septembre. Chacun peut revoir ses proches sans dépasser le nombre de 10 personnes tout en conservant les distances de sécurité dès lors qu'il ne s'agit pas de gens de sa bulle ou de son foyer. Or, on sait que ce respect des distances de sécurité est compliqué: c'est ici qu'intervient la bulle. La bulle de 5 personnes comprend le nombre de personnes avec qui un foyer est en contact et avec qui les distances de sécurité ne doivent pas être respectées.2. Le secteur culturel reprend des couleursLe nombre maximum de spectateurs pour un événement de type public (ex.: un match sportif, un spectacle de théâtre, une activité culturelle...) a été élargi à 200 personnes pour les événements en intérieur et à 400 personnes pour ceux à l'extérieur, moyennant le respect des règles de sécurité.3. Les couples non mariés et séparés physiquementBonne nouvelle pour les couples non mariés vivant dans des pays différents! Ils auront désormais la possibilité de franchir les frontières librement, "à condition de démontrer une relation d'amour durable et de respecter les règles de quarantaine lors de leur retour sur le territoire belge". Plus précisément, le couple doit avoir vécu ensemble pendant au moins 1 an ou avoir une "relation affective" depuis deux ans. Un enfant est également la preuve d'une relation durable.4. FunéraillesLes réceptions après les funérailles peuvent avoir lieu et réunir 50 personnes maximum, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.5. ShoppingLe shopping peut toujours se faire à deux, sans limite de temps.