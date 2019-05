Les vacances à vélo séduisent de plus en plus. Eh oui, prendre la route, les cheveux au vent, pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ça donne un incomparable sentiment de liberté !

Un bon vélo et quelques sacoches imperméables : il n'en faut pas plus pour s'offrir un séjour revigorant. Les plus aventuriers mettent un point d'honneur à déterminer leur itinéraire à l'aide d'une carte ou d'un GPS. Ceux qui préférent voyager l'esprit tranquille s'adressent à un tour-opérateur. " Les petites agences spécialisées dans les voyages organisés à pied ou à vélo ont toujours existé. Elles ont commencé à toute petite échelle avant de gagner progressivement des parts de marché. Depuis quelques années, les grands tour-opérateurs inscrivent, eux aussi, des escapades à vélo à leur catalogue ", remarque Marc Rubben, professeur et chercheur en Tourisme à la Haute Ecole Thomas More. Pour lui, une multitude de facteurs expliquent le succès des vacances à bicyclette.

