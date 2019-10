Je viens de prendre ma pension. Et je compte profiter de ces vacances au long cours. Mais, tout au fond de moi, je me sens un peu coupable.

C'est vendredi, mon dernier jour de travail. Enfin, ma dernière matinée de travail, car cet après-midi, ce sera la fête ! Mon pot de départ... J'ai vidé mes armoires, mes tiroirs, ma mailbox et le contenu de mon PC. Je suis prête. Mes collègues, elles, sont bien occupées. Pour la forme, je leur demande si je peux les aider. Il se trouve que non. Je m'y attendais... Il est 11 h, autant quitter le navire. Malgré tout, j'hésite à cliquer sur " verrouiller " pour fermer mon ordi. Cela sonne comme des adieux déchirants. Mais je n'ai pas envie de faire traîner les choses non plus. Je tente de me mettre en mode " détaché ", car je sens monter une certaine nervosité. Allez, c'est décidé, je verrouille mon ordi, je prends ma veste et lance : " A tout à l'heure ! ".

...