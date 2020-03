Le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé demande aux touristes et aux personnes disposant d'une résidence secondaire dans la province de ne pas se rendre à la Côte belge. "La règle de distanciation sociale ne peut être maintenue", estime-t-il. Plusieurs villes balnéaires ont également appelé à ne pas se rendre au littoral, malgré le soleil au beau fixe ces derniers jours.

Beaucoup de monde s'est rendu à la mer le week-end dernier, faisant fi des recommandations strictes émises fin de semaine dernière par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

"On a vu des gens se promener en groupe et faire la file chez les glaciers qui pouvaient rester ouverts. Il y avait trop de monde regroupé ensemble. D'autres personnes étaient assises sur les bancs comme si de rien n'était. C'est juste trop dangereux", a déclaré Carl Decaluwé.

Le gouverneur déplore également le manque d'installations sanitaires à la Côte vu que l'ensemble des restaurants y sont fermés. "Ce qui n'est pas du tout idéal pour l'hygiène", insiste-t-il.

Les communes côtières de Coxyde et Nieuport ont également appelé à ne pas se rendre au littoral.

Beaucoup de monde s'est rendu à la mer le week-end dernier, faisant fi des recommandations strictes émises fin de semaine dernière par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus. "On a vu des gens se promener en groupe et faire la file chez les glaciers qui pouvaient rester ouverts. Il y avait trop de monde regroupé ensemble. D'autres personnes étaient assises sur les bancs comme si de rien n'était. C'est juste trop dangereux", a déclaré Carl Decaluwé. Le gouverneur déplore également le manque d'installations sanitaires à la Côte vu que l'ensemble des restaurants y sont fermés. "Ce qui n'est pas du tout idéal pour l'hygiène", insiste-t-il. Les communes côtières de Coxyde et Nieuport ont également appelé à ne pas se rendre au littoral.