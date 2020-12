L'association de protection et défense des consommateurs Test Achats a analysé pour la première fois les promotions du "Black Friday", et en a déduit qu'elles n'ont pas toujours été aussi intéressantes qu'elles le prétendaient. Paillettes sur des prix soi-disant promotionnels, prix barrés jamais utilisés jusqu'alors, ou encore réductions directement décomptées alors qu'il s'agit de cashbacks : voici comment certaines enseignes vous trompent.

Une promotion Black Friday en vaut-elle réellement la peine ? Pour distinguer les bonnes affaires des mauvaises, et mettre au jour d'éventuelles fausses promos, nos Test Achats a analysé plus de 1 000 offres Black Friday, tant sur des prospectus qu'en ligne.

Il s'agissait de promotions pour des catégories de produits populaires (téléviseurs, smartphones, casques audio, objets connectés, haut-parleurs, aspirateurs, robots de cuisine, etc.) proposées par les plus grandes chaînes de magasins d'électronique (Krëfel, Exellent, Selexion, Expert, Cora, Coolblue, Bol.com, Eldi, Carrefour, Fnac, MediaMarkt et Vanden Borre).

Des promos gonflées

L'association a comparé le prix le plus bas affiché au cours des 30 jours précédant l'offre avec le prix barré le jour de l'offre. Dans 30% des cas, le prix barré est supérieur. Du coup, la réduction ne semblait plus aussi intéressante.

Une réduction moyenne de 26% se transformait alors, selon Test Achats, en une réduction de 9%. "La remise moyenne annoncée pour les appareils high-tech est de 27 %, alors qu'elle n'est en réalité que de 9%", détaille l'association. "Dans le cas des appareils électroménagers, la moyenne annoncée était de 30%, contre une différence de prix réelle de seulement 7%".

Jongler avec les cashbacks

Le jour du Black Friday, certains vendeurs englobaient le cashback dans la réduction. Du coup, au lieu d'une réduction de 40 euros et d'un cashback de 50 euros, la réduction affichée était de 90 euros.

Le Black Friday "n'est donc pas forcément le meilleur jour pour acheter. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de véritables bonnes affaires", reconnaît la porte-parole Julie Frère alors que 64% des offres analysées en détail étaient de vraies promotions, selon le comparatif Test-Achats.

Conseils pour le (prochain) Black Friday On le constate, durant cette période de l'année, il est possible de faire d'intéressantes affaires, mais vous pouvez tout aussi bien tomber sur un produit de qualité moyenne, voire plus cher qu'à d'autres moments de l'année. Voici quelques conseils pour acheter malin : 1. Réfléchissez d'abord à ce que vous recherchez exactement Ne vous laissez pas tenter par l'achat d'un produit uniquement parce que son prix est fortement réduit. Réfléchissez d'abord à ce que vous cherchez vraiment, puis optez pour la qualité et la durabilité. Une promotion, tout alléchante qu'elle soit, ne sera jamais une bonne affaire si elle porte sur un produit dont vous n'avez pas besoin ou dont la qualité est médiocre. 2. Consultez les évaluations Test-Achats réalise régulièrement des analyses et évaluations de plusieurs milliers de produits que ses experts ont testés, n'hésitez pas à les consulter. 3. Faites des repérages Vérifiez les prix hors promotion. Certains fabricants indiquent leurs prix de vente conseillés sur leur site. C'est en général une bonne référence. Mais il se peut que le produit que vous avez en tête soit régulièrement commercialisé en dessous de ce prix. Surfer sur les sites d'autres chaînes de magasins peut donc aussi vous aider à vous faire une opinion. 4. Comparez les différentes promotions Consulter les sites internet de plusieurs (chaînes de) magasins qui pratiquent le Black Friday ou feuilleter les publicités dans les journaux locaux peut également vous aider à trouver les promotions les plus intéressantes pour un même produit. 5. Surveillez les étiquettes Une deuxième étiquette est parfois collée sur une première dans un magasin. N'hésitez pas à soulever la première pour pour vérifier le prixd'origine affiché en dessous.

