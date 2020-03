Face au coronavirus, tout le monde n'a pas le même état d'esprit. Les émotions des Belges relèvent actuellement tant du négatif que du positif : anxiété (69% sont inquiets), amour pour les proches (43%), peur (38%) et espoir (30%). Tels sont les résultats d'une enquête menée par Indiville et Bpact auprès de la population belge. Le plus surprenant est d'observer que les 65+ estiment avoir peu de risques de contracter le coronavirus.

L'inquiétude est certainement l'émotion la plus ressentie en cette période de confinement. Selon les résultats de l'enquête, environ 7 répondants sur 10 se disent en effet inquiets, d'abord pour leur propre santé (54%), ou pour une éventuelle hospitalisation (52%), mais surtout pour leurs proches.

60% des grands-parents ont expérimenté les videocalls avec leurs petits-enfants

Près de 82% des Belges se sentent en effet inquiets pour des personnes de leur environnement direct.

En outre, 85% des personnes ayant des petits-enfants, et 77% des personnes dont les enfants ne vivent pas sous le même toit indiquent que leurs enfants et petits-enfants leur manquent. Cependant, à l'ère du numérique, 60% des grands-parents communiquent avec leurs petits-enfants par videocall.

Surprenant: les 65+ estiment avoir peu de risques de contracter le coronavirus

L'inquiétude va de pair avec la peur. 29% des répondants estiment avoir de grandes chances de contracter le coronavirus (Covid-19). Parmi ceux qui n'ont pas peur, les jeunes représentent le groupe le plus important (29%).

Mais fait surprenant : l'enquête révèle que les plus de 65 ans estiment avoir peu de risques de contracter le coronavirus (12% estiment avoir un risque élevé, contre 34% estimant que le risque est faible). Les 25-54 ans sont les tranches d'âges estimant avoir le plus de chance d'être contaminés par le coronavirus.

Dans quelle mesure estimez-vous que vous risquez de contracter le coronavirus (Covid-19) ? © Indiville

Les Belges ont un bon réseau social, sauf le groupe à risque

La plupart des Belges ont un bon réseau social. Par exemple, 89 % indiquent que des membres de leur famille ou des amis peuvent et veulent s'occuper d'eux s'ils tombent malades. Mais il est inquiétant de constater que ce pourcentage est beaucoup plus faible chez les personnes du groupe à risque (les personnes âgées). Près d'une personne âgée sur six (15 %) indique qu'elle n'aurait personne pour lui venir en aide si elle tombait malade.

Heureusement, 5% de la population indique s'être déjà engagé comme bénévole, et 27% de la population dit avoir envie de devenir bénévole durant cette crise du coronavirus.

Nous vaincrons cette crise et sommes en faveur de mesures (plus) strictes

Une grande majorité des Belges (94%) estime que les mesures prises sont suffisantes. Il est à noter que 41% de la population indique même être en faveur de mesures encore plus strictes.

Il y a aussi ceux qui n'y croient pas : environ 6% de la population estime que les mesures sont exagérées, et plus d'un Belge sur dix est d'accord avec l'affirmation 'Je trouve que la problématique et les risques liés au coronavirus sont exagérés' (8% est plutôt d'accord, et 3% est tout à fait d'accord).

Concernant l'enquête Ces résultats sont basés sur une recherche en ligne auprès de 1.647 belges de 18 ans ou plus à l'aide d'un questionnaire structuré de 5 minutes. La marge d'erreur maximale est de +/-2,31%. L'enquête a été réalisée entre le 19/03/2020 et le 22/03/2020. Les résultats ont été pondérés à la population belge et sont représentatifs pour la population en termes d'âge, de genre et de région.

L'inquiétude est certainement l'émotion la plus ressentie en cette période de confinement. Selon les résultats de l'enquête, environ 7 répondants sur 10 se disent en effet inquiets, d'abord pour leur propre santé (54%), ou pour une éventuelle hospitalisation (52%), mais surtout pour leurs proches.Près de 82% des Belges se sentent en effet inquiets pour des personnes de leur environnement direct. En outre, 85% des personnes ayant des petits-enfants, et 77% des personnes dont les enfants ne vivent pas sous le même toit indiquent que leurs enfants et petits-enfants leur manquent. Cependant, à l'ère du numérique, 60% des grands-parents communiquent avec leurs petits-enfants par videocall.L'inquiétude va de pair avec la peur. 29% des répondants estiment avoir de grandes chances de contracter le coronavirus (Covid-19). Parmi ceux qui n'ont pas peur, les jeunes représentent le groupe le plus important (29%).Mais fait surprenant : l'enquête révèle que les plus de 65 ans estiment avoir peu de risques de contracter le coronavirus (12% estiment avoir un risque élevé, contre 34% estimant que le risque est faible). Les 25-54 ans sont les tranches d'âges estimant avoir le plus de chance d'être contaminés par le coronavirus.La plupart des Belges ont un bon réseau social. Par exemple, 89 % indiquent que des membres de leur famille ou des amis peuvent et veulent s'occuper d'eux s'ils tombent malades. Mais il est inquiétant de constater que ce pourcentage est beaucoup plus faible chez les personnes du groupe à risque (les personnes âgées). Près d'une personne âgée sur six (15 %) indique qu'elle n'aurait personne pour lui venir en aide si elle tombait malade.Heureusement, 5% de la population indique s'être déjà engagé comme bénévole, et 27% de la population dit avoir envie de devenir bénévole durant cette crise du coronavirus.Une grande majorité des Belges (94%) estime que les mesures prises sont suffisantes. Il est à noter que 41% de la population indique même être en faveur de mesures encore plus strictes.Il y a aussi ceux qui n'y croient pas : environ 6% de la population estime que les mesures sont exagérées, et plus d'un Belge sur dix est d'accord avec l'affirmation 'Je trouve que la problématique et les risques liés au coronavirus sont exagérés' (8% est plutôt d'accord, et 3% est tout à fait d'accord).