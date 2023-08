Dans un couple, chacun(e) a souvent des idées différentes sur la manière d'occuper sa vie après le travail. Le médiateur en matière de divorce Eric De Corte constate que cela conduit à des divorces de plus en plus fréquents chez les plus de 65 ans. "Les gens pâlissent devant la réalité de la démarche", dit-il.

Eric est spécialisé dans le divorce des personnes âgées. Dans son cabinet, de plus en plus de couples retraités frappent à sa porte de médiateur. Il explique quels en sont les principaux éléments déclencheurs.

Je t'aime, moi non plus

La retraite a un peu le même effet que les confinements vécus durant la crise, mais en plus long: alors qu'ils travaillaient, les couples se retrouvent ensemble toute la journée. Ils sont d'abord confrontés à l'ennui, puis aux envies de l'autre, et surtout aux différences de point de vue quant à leur conception de la vie. Que se passe-t-il souvent? L'un des deux se dit: "Et maintenant, pour une fois, je vais faire ce que je n'ai jamais eu le temps de faire". Une façon de penser souvent considérée comme égoiste par l'autre, et c'est là que le bât blesse.

Un couple peut alors se rendre compte qu'ils n'ont finalement pas grand-chose en commun. Certains se sont perdus en cours de route, ne se sentant plus émotionnellement liés l'un à l'autre. Ils se disent qu'ils ne veulent pas passer les années restantes de leur vie dans une relation qui ne fonctionne pas.

Avec l'âge, la maladie peut également s'installer et tous ne le supportent pas. Être un aidant pendant des années auprès d'un être cher peut devenir trop lourd. En outre, la maladie peut aussi changer les gens.

La sexualité peut aussi poser problème. Fatigue, performance, envies, besoins... C'est un élément qui évolue avec l'âge. La flamme s'est peut-être éteinte... Et avec elle l'envie de poursuivre l'aventure à deux.

Un changement n'est pas toujours une amélioration, mais une amélioration est certainement le résultat d'un changement

Le divorce, une facilité mais...

Dans le passé, les problèmes étaient les mêmes, mais les divorces étaient alors moins nombreux. "Depuis une modification de la loi en 2007, il est beaucoup plus facile de divorcer. Une donnée qui entre en ligne de compte. Si vous réglez votre séparation par consentement mutuel, vous n'avez même plus besoin d'aller au tribunal. On assiste à un changement de culture."

Et pourtant, les conséquences d'un divorce ne sont pas anodines. "Tout ce que les gens ont construit ensemble pendant des années, ils doivent soudain le diviser. Une démarche compliquée et difficile émotionnellement. Pas seulement la maison, mais aussi l'épargne, les investissements, les pensions, les assurances collectives et les assurances vie... Sans compter les associations! Peu de gens savent que s'ils ont créé une entreprise pendant leur mariage, celle-ci tombe dans le patrimoine matrimonial. Du moins, si l'investissement n'a pas été fait avec leurs fonds propres."

Divorcer? Non, communiquer!

Parfois, le divorce s'avère évident. Mais s'il trouve la moindre lueur d'espoir, Eric aime envisager d'autres options.

"Nous ne sommes pas des thérapeutes, nous nous concentrons sur la médiation pratique en vue d'une réparation des relations. Nous examinons la situation actuelle et les projets d'avenir. Ensuite, nous nous penchons sur la relation. Qu'est-ce qui l'anime encore ? Qu'y trouvez-vous de positif ? Qu'en retirez-vous ? Mais surtout le plus important : qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré ? Vous ne pouvez pas tout aborder en même temps mais choisir les points les plus importants sur lesquels travailler. C'est à ce moment-là qu'il est possible de réoxygéner la relation. Si vous utilisez l'énergie que vous mettez dans une séparation pour réparer la relation, il n'est pas toujours nécessaire d'en arriver au divorce. Je dis toujours qu'un changement n'est pas toujours une amélioration, mais qu'une amélioration est certainement le résultat d'un changement. Très souvent, tout se résume à la communication, le mot-clé. Si elle ne s'établit pas, ou mal, elle s'interrompt."

Source: Fednot

Eric est spécialisé dans le divorce des personnes âgées. Dans son cabinet, de plus en plus de couples retraités frappent à sa porte de médiateur. Il explique quels en sont les principaux éléments déclencheurs.La retraite a un peu le même effet que les confinements vécus durant la crise, mais en plus long: alors qu'ils travaillaient, les couples se retrouvent ensemble toute la journée. Ils sont d'abord confrontés à l'ennui, puis aux envies de l'autre, et surtout aux différences de point de vue quant à leur conception de la vie. Que se passe-t-il souvent? L'un des deux se dit: "Et maintenant, pour une fois, je vais faire ce que je n'ai jamais eu le temps de faire". Une façon de penser souvent considérée comme égoiste par l'autre, et c'est là que le bât blesse.Un couple peut alors se rendre compte qu'ils n'ont finalement pas grand-chose en commun. Certains se sont perdus en cours de route, ne se sentant plus émotionnellement liés l'un à l'autre. Ils se disent qu'ils ne veulent pas passer les années restantes de leur vie dans une relation qui ne fonctionne pas.Avec l'âge, la maladie peut également s'installer et tous ne le supportent pas. Être un aidant pendant des années auprès d'un être cher peut devenir trop lourd. En outre, la maladie peut aussi changer les gens.La sexualité peut aussi poser problème. Fatigue, performance, envies, besoins... C'est un élément qui évolue avec l'âge. La flamme s'est peut-être éteinte... Et avec elle l'envie de poursuivre l'aventure à deux.Dans le passé, les problèmes étaient les mêmes, mais les divorces étaient alors moins nombreux. "Depuis une modification de la loi en 2007, il est beaucoup plus facile de divorcer. Une donnée qui entre en ligne de compte. Si vous réglez votre séparation par consentement mutuel, vous n'avez même plus besoin d'aller au tribunal. On assiste à un changement de culture."Et pourtant, les conséquences d'un divorce ne sont pas anodines. "Tout ce que les gens ont construit ensemble pendant des années, ils doivent soudain le diviser. Une démarche compliquée et difficile émotionnellement. Pas seulement la maison, mais aussi l'épargne, les investissements, les pensions, les assurances collectives et les assurances vie... Sans compter les associations! Peu de gens savent que s'ils ont créé une entreprise pendant leur mariage, celle-ci tombe dans le patrimoine matrimonial. Du moins, si l'investissement n'a pas été fait avec leurs fonds propres."Parfois, le divorce s'avère évident. Mais s'il trouve la moindre lueur d'espoir, Eric aime envisager d'autres options."Nous ne sommes pas des thérapeutes, nous nous concentrons sur la médiation pratique en vue d'une réparation des relations. Nous examinons la situation actuelle et les projets d'avenir. Ensuite, nous nous penchons sur la relation. Qu'est-ce qui l'anime encore ? Qu'y trouvez-vous de positif ? Qu'en retirez-vous ? Mais surtout le plus important : qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré ? Vous ne pouvez pas tout aborder en même temps mais choisir les points les plus importants sur lesquels travailler. C'est à ce moment-là qu'il est possible de réoxygéner la relation. Si vous utilisez l'énergie que vous mettez dans une séparation pour réparer la relation, il n'est pas toujours nécessaire d'en arriver au divorce. Je dis toujours qu'un changement n'est pas toujours une amélioration, mais qu'une amélioration est certainement le résultat d'un changement. Très souvent, tout se résume à la communication, le mot-clé. Si elle ne s'établit pas, ou mal, elle s'interrompt."Source: Fednot