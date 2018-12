Les plantes de Noël dangereuses pour mon chat

1 - Le houx

Les feuilles sont toxiques mais rarement consommées par les chats car elles sont armées de piquants. En revanche, votre animal peut ingérer les baies tombées au sol. Elles contiennent des substances qui déclenchent des vomissements et de fortes diarrhées. Votre chat va beaucoup saliver. Des symptômes nerveux peuvent également apparaître. Si les intoxications mortelles par le houx sont très rares, des troubles digestifs sérieux sont régulièrement observés. Il n'existe pas d'antidote au poison contenu dans ces baies. Si votre chat en a ingérées, prenez contact avec votre vétérinaire qui vous indiquera ce qu'il convient de faire.

2 - Le gui

Comme dans le cas du houx, votre chat risque de manger les baies tombées au sol. Les boules de gui renferment un principe toxique, la viscotoxine. Cette substance est nocive pour le coeur et le système nerveux. Quelques heures après l'ingestion, l'animal bave, vomit et peut présenter une diarrhée. La toxine entraîne une baisse de la pression artérielle. Votre chat marche anormalement, ses pupilles sont dilatées et sa sensibilité exacerbée. Dans certains cas, il va uriner plus souvent.L'intoxication au gui peut être mortelle. Il n'existe pas d'antidote. Si votre chat a consommé du gui, conduisez-le rapidement chez le vétérinaire qui mettra en place un traitement symptomatique.

Bon à savoir Certaines plantes offertes pendant les fêtes sont également toxiques pour votre chat. C'est le cas notamment du pommier d'amour et du poinsettia.

Auteur : Léa Billon (nt-f.com)