Pourquoi limiter les vitesses et proposer de grosses cylindrées ? Pourquoi avoir tué le vicinal ? Mais comment diable recharger sa voiture électrique quand on habite au deuxième étage d'un petit immeuble ?

Elle est dans toutes les bouches, sur tous les plateaux de télévision et même dans tous les programmes électoraux. Impossible de faire l'impasse sur elle. Elle ? C'est la mobilité et son pendant obscur : l'immobilité. Le débat fait aussi la part belle aux préoccupations écologiques. Bref, c'est devenu un enjeu majeur dans nos sociétés où les affres de la mobilité (embouteillages, pollution, voitures de société, parking, transports en commun, usagers faibles) déchaînent les passions. Et comme passion ne rime pas avec raison, cela donne des mythes, des incohérences dans le discours. Nous en avons relevé une poignée. La liste est très loin d'être exhaustive. On aurait pu parler du RER, aussi. Choisir, c'est renoncer.

...