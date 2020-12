Les vêtements embellissent chaque homme et femme, que vous viviez ou non avec un handicap tel que des problèmes d'équilibre, une paralysie, une mauvaise vue ou une motricité fine défaillante. Il en existe malheureusement très peu qui sont aussi beaux qu'adaptés. Les ergothérapeutes Sofie Ternest et Jessie Provoost en ont fait l'expérience lors de leur travail dans un centre de réhabilitation. "En raison d'un manque de fourniture, nous avons conçu nous-mêmes une ligne de vêtements adaptée et à la mode, qui a été testée par des patients".

"Être bien habillé malgré votre maladie ou votre handicap peut faire la différence. De nombreux patients que nous avons supervisés durant leur réhabilitation ont émis ce souhait. L'accent est souvent mis sur les aspects médicaux et physiques, mais le fait d'avoir de beaux habits est un besoin souvent négligé. Cela joue pourtant un rôle qui ne doit pas être sous-estimé. Après tout, une belle tenue détermine également votre personnalité, votre image de soi et votre liberté. Et les gens veulent pouvoir enlever et mettre chaque vêtement de manière aussi indépendante que possible, malgré leurs limites", déclare Jessie Provoost.

© DR

Parkinson

Avec sa collègue, elle est partie à la recherche de vêtements à la fois pratiques, adaptés mais également à la mode. "Et cela s'est avéré presque impossible à trouver. Ou bien il fallait faire son shopping dans des magasins étrangers très chers, avec des frais d'expédition élevés". Un patient qui, en raison de la maladie de Parkinson, n'avait plus la motricité fine nécessaire pour fermer et boutonner son pantalon, leur a demandé de l'aide. "Il se refusait à porter un simple jogging. Cet homme ne l'avait jamais fait et se sentait très mal à l'aise à l'idée de devoir en porter un. Cela ne ferait qu'affecter son estime de soi. Mais nous n'avons pas trouvé d'alternative appropriée pour lui. Son histoire nous a alors conduits à faire le pas pour trouver notre propre solution vestimentaire".

© DR

Jessie et Sofie ont combiné leur expertise ainsi que les nombreuses questions de leurs patients avec le savoir-faire d'un modéliste. Ensemble, ils ont conçu une garde-robe contemporaine et conviviale, avec des alternatives intelligentes aux boutons, fermetures éclair et autres obstacles vestimentaires qui étaient jusqu'ici invisibles. Elles ont également opté pour des tissus robustes et durables. Les prix varient de 75 à 120 euros.

Fermeture éclair magnétique

"Notre public cible est très large et a des besoins variés. Les personnes en fauteuil roulant sont souvent confrontées à un dos nu, à des pantalons trop courts ou à des plaies sur le postérieur dues à des poches de pantalon qui provoquent une pression sur les fesses. Les personnes ayant des problèmes d'équilibre ont du mal à enlever leur pantalon lorsqu'elles vont aux toilettes parce qu'elles ont besoin de leurs deux mains, et les personnes souffrant de parkinson ou de rhumatisme ont des difficultés à fermer leur tirette." Sofie et Jessie se sont attaquées à ces divers problèmes en créant notamment des fermetures magnétiques qui se ferment d'elles-mêmes et se remontent d'une seule main, des pantalons élastiques munis de boucles pratiques, ou encore des jupes adaptées au fauteuil roulant - ou des pantalons adaptés pour les sondes.

© DR

"Ces vêtements redonnent aux gens leur liberté et leur indépendance. Certains n'osaient plus quitter leur maison pour des raisons pratiques, parce que leur pantalon, par exemple, les empêchait de vider leur sonde à l'extérieur de chez eux. Cela est parfaitement possible avec ces vêtements. Tous les pantalons sont également conçus de manière à ce que vous puissiez porter des protections discrètes contre l'incontinence. Nous avons également pensé aux aidants. Dans certains cas, une aide est encore nécessaire pour s'habiller, et il est important que cela puisse se faire le plus facilement possible".

© DR

Plus d'info sur so-yes.com et dans les magasins de soins à domicile.

