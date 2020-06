Pour nombre d'entre nous, les beaux jours vont de pair avec les joies de la grillade et nos compagnons poilus, par l'odeur alléchés, charparderaient, eux, volontiers un bout de côtelette ! Mais cela n'est pas sans risque.

Les chiens qui ne sont pas habitués à ronger des os, risquent de les avaler tout rond ce qui pourrait provoquer des occlusions ou même des perforations intestinales. Il s'agit d'urgences vétérinaires, surtout si une pique de brochette est avalée au passage... Si votre animal présente une perte d'appétit, des vomissements et semble ne pas être en forme après avoir englouti des os ou ce qu'il a chapardé au barbecue, inquiétez-vous et consultez.

Attention aussi au risque de brûlure, essentiellement aux coussinets et à la gueule. Si cela devait arriver, n'appliquez surtout pas, du moins en premier lieu, de corps gras comme une pommade, ni de glace après l'incident. Préférez l'eau froide ou tempérée. Au besoin, rendez-vous chez votre vétérinaire qui jugera s'il faut envisager des soins locaux comme l'application de bandages et pommades cicatrisantes principalement.

Méfiez-vous également des allume-feu chimiques qui pourraient être avalés. En cas d'ingestion de ces produits toxiques, n'hésitez pas à contacter rapidement votre vétérinaire et pensez à emporter l'emballage du petit cube pour qu'il puisse cibler le traitement en fonction. En effet, en fonction de la composition de l'allume-feu, il pourra être nécessaire ou non de faire vomir votre animal, de procéder à un lavement gastrique, de mettre votre boule de poils sous perfusion ou de lui administrer un traitement symptomatique ad hoc.

Soyez donc prévoyants, sécurisez les environs du barbecue, afin d'éviter qu'une joyeuse journée ensoleillée placée sous le signe de la gourmandise ne se termine dans un cabinet vétérinaire au chevet de Médor !

Merci au vétérinaire Sébastien Delgoffe pour ses conseils.

