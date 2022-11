Les poules supportent facilement les températures négatives. Dès l'automne, elles vont se préparer à l'hiver en muant et en se parant d'un nouveau plumage. Ce dernier permet au gallinacé de gérer sa température corporelle: lors des grands froids, il va gonfler son plumage dans lequel il pourra enfoncer sa tête et replier les pattes.

Un beau plumage sain et fourni lui permettra de passer l'hiver au chaud. Les poules doivent pouvoir se protéger de la pluie, du vent et de la neige. Pour cela, il leur faudra un abri propre et muni d'une litière épaisse qu'on veillera à changer régulièrement. Pensez à vérifier l'étanchéité de la toiture et des parois qui seront soumises aux intempéries. Il faudra éviter les courants d'air mais une bonne ventilation est essentielle car les vapeurs dégagées par la respiration de vos poules risquent d'augmenter l'humidité ambiante. L'humidité et le manque de ventilation favorisent l'apparition d'affections telles que les maladies respiratoires et cutanées.

