Huit Belges sur 10 ont l'intention de retourner dans un café ou un restaurant dès leur réouverture, selon un sondage réalisé par Edenred Belgique la semaine dernière auprès de 1.600 utilisateurs de chèques-repas.

La raison? Le plaisir de se retrouver en famille et/ou entre amis dans un autre cadre que celui du domicile mais aussi celle d'aider le secteur, grandement touché par la crise du coronavirus.

Si les tenanciers craignent que les conditions de réouverture refroidissent la motivation des clients, quatre personnes sur 10 n'ont toutefois pas d'exigence particulière en ce qui concerne l'infrastructure de l'établissement, mais trois Belges sur 10 souhaitent tout de même profiter d'une terrasse extérieure.

Certains (20%) souhaitent néanmoins attendre plusieurs semaines avant de retourner dans un café ou un restaurant. Ils craignent que l'ambiance ne soit plus la même (16%) ou que les mesures sanitaires ne soient pas respectées (17%). La raison principale reste tout de même l'envie de respecter la limitation des contacts physiques, pour trois Belges sur 10.

Les Wallons devraient être plus attentifs à leurs dépenses que les concitoyens de Flandre. En effet, 19% des sondés dans cette région affirment vouloir dépenser moins par visite dans les restaurants dans les mois qui viennent, alors que 21% cuisineront probablement plus à leur domicile. En Flandre, seuls 12% des sondés prévoient de diminuer leur addition moyenne lors d'une visite au restaurant et 15% s'accordent pour dire qu'ils feront moins souvent appel aux services proposés par les restaurants, livraisons et plats à emporter inclus.

Selon les dernières informations, le secteur horeca pourrait rouvrir le 8 juin sous réserve des mesures de sécurité nécessaires.

