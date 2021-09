Moins d'un cinquième des Belges consomment la quantité recommandée de poisson par semaine. Les principales raisons sont le goût, le prix ou encore le mode de préparation, selon une nouvelle étude, réalisée par le bureau de recherche iVOX.

Une nouvelle étude, réalisée par le bureau de recherche iVOX, révèle que 68,4% des personnes interrogées disent manger du poisson au moins une fois par semaine. Un pourcentage qui prouve que les Belges attachent beaucoup d'importance à une alimentation saine et variée. Les bienfaits du poisson pour la santé ne sont en effet plus à démontrer. Et pourtant, seulement 18 % d'entre eux consomment les deux portions de poisson recommandées par semaine.

Les bienfaits du poisson

Le Conseil supérieur de la santé belge recommande la consommation de deux portions de poisson par semaine, dont un poisson gras. Pourquoi ? En général, le poisson est une bonne source de protéines. On y retrouve un mélange unique de vitamines et de minéraux, comme les vitamines B12 et B6, la vitamine D et l'iode. Le poisson gras est riche en acides gras oméga-3, qui ont un effet bénéfique sur le coeur et les vaisseaux sanguins.

Une recommandation toujours valable, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui affirme que les acides gras du poisson sont essentiels pour notre santé.

Des obstacles

Pourtant, en pratique, consommer du poisson deux fois par semaine est parfois plus facile à dire qu'à faire, selon les Belges. La majorité d'entre eux rencontre de nombreux obstacles pour atteindre cette portion hebdomadaire recommandée : ils trouvent le poisson trop cher, peu facile à préparer ou ne sont pas friands de son goût. La solution? Consommer du poisson surgelé. Et pour cause: le poisson surgelé peut à bien des égards rivaliser avec le poisson frais. Il est en effet moins cher, plus facile à préparer et même les plus difficiles trouveront leur bonheur.

Seule la moitié des Belges en mangent de temps en temps, car il existe encore quelques idées reçues sur le poisson surgelé. Pourtant, le poisson surgelé ne signifie pas qu'il est moins frais, bien au contraire...

Mauvais, le poisson surgelé?

Bien entendu, le fish stick a ses détracteurs. Mais quand on parle de poisson surgelé, ce n'est pas de cet aliment transformé dont on fait mention. Le bon poisson surgelé, c'est celui qui est congelé immédiatement après avoir été pêché. Et lui a ses qualités. Doit-on pour autant bannir ce bâton de poisson enrobé de chapelure? Surement pas: ce classique du poisson surgelé est le moyen parfait pour faire découvrir le poisson aux enfants.

L'une des caractéristiques les plus importantes du poisson surgelé est qu'il garantit une qualité et une valeur nutritionnelle excellentes. La fraîcheur et les nutriments sont conservés. Et pourtant, 44,5 % des Belges pensent que le poisson surgelé est moins frais que celui de la poissonnerie ou rayon poisson.

Parmi les Belges qui ne mangent pas de poisson de façon hebdomadaire, 40,2 % déclarent qu'ils le trouvent trop cher. Cependant, un repas avec du poisson surgelé est généralement moins cher qu'un repas avec du poisson frais. En outre, le risque de gaspiller du poisson surgelé est beaucoup plus faible, car vous pouvez facilement prendre une portion et remettre le surplus au congélateur, contrairement au poisson frais qui doit être consommé immédiatement.

La deuxième raison principale pour laquelle les Belges ne mangent pas du poisson toutes les semaines est qu'il n'est pas toujours facile à préparer. Le poisson frais doit être fileté, nettoyé, découpé,... Cela représente en effet beaucoup de préparation, mais ces étapes sont omises lors de la préparation du poisson surgelé.

Une nouvelle étude, réalisée par le bureau de recherche iVOX, révèle que 68,4% des personnes interrogées disent manger du poisson au moins une fois par semaine. Un pourcentage qui prouve que les Belges attachent beaucoup d'importance à une alimentation saine et variée. Les bienfaits du poisson pour la santé ne sont en effet plus à démontrer. Et pourtant, seulement 18 % d'entre eux consomment les deux portions de poisson recommandées par semaine.Le Conseil supérieur de la santé belge recommande la consommation de deux portions de poisson par semaine, dont un poisson gras. Pourquoi ? En général, le poisson est une bonne source de protéines. On y retrouve un mélange unique de vitamines et de minéraux, comme les vitamines B12 et B6, la vitamine D et l'iode. Le poisson gras est riche en acides gras oméga-3, qui ont un effet bénéfique sur le coeur et les vaisseaux sanguins.Une recommandation toujours valable, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui affirme que les acides gras du poisson sont essentiels pour notre santé.Pourtant, en pratique, consommer du poisson deux fois par semaine est parfois plus facile à dire qu'à faire, selon les Belges. La majorité d'entre eux rencontre de nombreux obstacles pour atteindre cette portion hebdomadaire recommandée : ils trouvent le poisson trop cher, peu facile à préparer ou ne sont pas friands de son goût. La solution? Consommer du poisson surgelé. Et pour cause: le poisson surgelé peut à bien des égards rivaliser avec le poisson frais. Il est en effet moins cher, plus facile à préparer et même les plus difficiles trouveront leur bonheur.Seule la moitié des Belges en mangent de temps en temps, car il existe encore quelques idées reçues sur le poisson surgelé. Pourtant, le poisson surgelé ne signifie pas qu'il est moins frais, bien au contraire...Bien entendu, le fish stick a ses détracteurs. Mais quand on parle de poisson surgelé, ce n'est pas de cet aliment transformé dont on fait mention. Le bon poisson surgelé, c'est celui qui est congelé immédiatement après avoir été pêché. Et lui a ses qualités. Doit-on pour autant bannir ce bâton de poisson enrobé de chapelure? Surement pas: ce classique du poisson surgelé est le moyen parfait pour faire découvrir le poisson aux enfants.L'une des caractéristiques les plus importantes du poisson surgelé est qu'il garantit une qualité et une valeur nutritionnelle excellentes. La fraîcheur et les nutriments sont conservés. Et pourtant, 44,5 % des Belges pensent que le poisson surgelé est moins frais que celui de la poissonnerie ou rayon poisson.Parmi les Belges qui ne mangent pas de poisson de façon hebdomadaire, 40,2 % déclarent qu'ils le trouvent trop cher. Cependant, un repas avec du poisson surgelé est généralement moins cher qu'un repas avec du poisson frais. En outre, le risque de gaspiller du poisson surgelé est beaucoup plus faible, car vous pouvez facilement prendre une portion et remettre le surplus au congélateur, contrairement au poisson frais qui doit être consommé immédiatement.La deuxième raison principale pour laquelle les Belges ne mangent pas du poisson toutes les semaines est qu'il n'est pas toujours facile à préparer. Le poisson frais doit être fileté, nettoyé, découpé,... Cela représente en effet beaucoup de préparation, mais ces étapes sont omises lors de la préparation du poisson surgelé.