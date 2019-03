Les asperges précoces, pas forcément une bonne nouvelle

Les asperges sont déjà récoltées en divers endroits de Flandre, ce qui est particulièrement tôt. "Mais cela ne signifie pas pour autant que la saison des asperges sera exceptionnelle", prévient le spécialiste des fruits et légumes BelOrta à Wavre-Sainte-Catherine.

Les asperges cultivées en serre sont déjà en vente mais, pour les asperges de pleine terre, il faut normalement attendre la mi-avril. Plusieurs agriculteurs flamands ont toutefois déjà pu faire leur récolte.

"Avec des conditions printanières précoces, les asperges arrivent très tôt cette année", explique Adriaan van Meijl, le plus gros cultivateur d'asperges du Limbourg, qui a commencé sa récolte de versions de pleine terre à Overpelt alors que certains de ses collègues font de même à Malderen (Brabant flamand) et Geel (Anvers).

La coopérative BelOrta prévient cependant qu'il ne faut pas spécialement s'attendre à une saison record. "Le début officiel de la saison des asperges intervient entre début et mi-avril", commente Glenn Sebregts, de BelOrta. "Nous n'attendons d'ailleurs pas non plus un pic dans la quantité d'asperges récoltés."