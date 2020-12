Pour les personnes qui ont moins de contacts sociaux, telles que les personnes âgées vivant dans une maison de repos et/ou de soins, la privation du toucher peut avoir un impact sur la qualité de la vie. La crise sanitaire actuelle et le confinement ont exacerbé le problème. Avoir un animal de compagnie aiderait pourtant à réduire les niveaux de stress et à lutter contre la solitude, affirment des chercheurs australiens.

Confinement, bulle de contacts réduite, isolement social, distanciation, télétravail... La pandémie mondiale de covid a fait du contact étroit une menace pour la vie. Le toucher est un sens souvent négligé, mais c'est pourtant l'un des besoins humains les plus fondamentaux. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes âgées, qui voient leurs autres sens décliner avec l'âge.

"Cette année - marquée par des rencontres sociales limitées et durant laquelle les citoyens ont été privés de contacts humains-, a eu des impacts énormes sur la santé et sur la qualité de vie", explique le Dr Janette Young, auteur principale d'une nouvelle étude sur le sujet, publiée dans Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP).

Une autre forme de compagnie

Pour lutter contre le stress et la solitude, beaucoup de gens se sont alors tournés vers les animaux de compagnie. "À l'ère du covid, de la distanciation sociale, des verrouillages soudains et des bouleversements sociétaux, nos animaux de compagnie sont souvent les seuls êtres vivants vers lesquels se tourner pour trouver du réconfort, grâce aux contacts", ajoute la chercheuse.

Non seulement l'adoption d'animaux de compagnie a grimpé en flèche ces derniers mois, mais les chercheurs ont constaté que les personnes avec des animaux de compagnie étaient moins seules, avaient une meilleure estime de soi et se sentaient moins isolées que celles sans compagnon à poils.

L'écrasante majorité des participants a révélé qu'avoir un animal de compagnie comme source de contact physique était bénéfique pour la relaxation et la réduction du stress. Plusieurs personnes ont également évoqué la capacité innée des animaux de compagnie à "savoir" quand leurs propriétaires ne se sentent pas bien et à se rapprocher d'eux physiquement pour leur apporter une forme de réconfort.

Ce n'est pas seulement vrai pour les chiens et les chats: les personnes interrogées mentionnent également des oiseaux, des moutons, des chevaux et même des reptiles qui réagissent au toucher.

Dans les maisons de repos et centres de soins

Pour le docteur Young, il est évident que la présence d'animaux de compagnie devrait être encouragée dans les hôpitaux, les maisons de repos et les établissements de soins pour personnes âgées. "Les humains ont un besoin inné de se connecter avec les autres, mais en l'absence de contact humain, les animaux de compagnie aident à combler ce vide", explique-t-elle.

La vraie valeur d'une relation homme/animal est encore trop peu reconnue, et cela doit changer, estime le docteur. "Si davantage d'animaux de compagnie avaient été admis dans les centres de soins auprès de leurs propriétaires lorsque les restrictions relatives au covid ont été appliquées, cela aurait pu énormément aider ces personnes âgées isolées".

