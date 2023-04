Que votre vélo dispose ou non d'une assistance électrique, il convient de l'équiper et de vous équiper pour gagner en visibilité, en confort et surtout en sécurité!

Sur la route, la vie dépend parfois de deux choses: voir et être vu. Cela vaut pour les automobilistes et plus encore pour les deux roues et a fortiori les plus "faibles" d'entre eux: les cyclistes. Inutile de préciser à quel point un phare avant suffisamment puissant et bien orienté est indispensable, surtout en hiver. Mais il faut garder à l'esprit que - économies d'énergie obligent - certains axes routiers, certaines artères citadines aussi sont peu ou pas éclairées. Il n'est pas toujours facile pour le conducteur d'une voiture ou le chauffeur d'un camion, de repérer un cycliste dans la pénombre. Et à ce moment-là, une seconde de distraction peut provoquer un drame...Le Cosmo Ride de Cosmo Connected (75€) (1) est un feu d'éclairage amovible qu'on fixe à l'arrière d'un casque ou de la selle. L'objet est fourni avec une télécommande qu'on place sur le guidon. En plus d'attirer l'attention d'un conducteur arrivant derrière, il le prévient: l'appareil indique en effet les changements de direction et même le freinage. Parmi les différents accessoires susceptibles de protéger le cycliste, le casque occupe sans nul doute la première place. Le choix est vaste en termes de formes, de couleurs, de système de prévention, d'intégration éventuelle d'éléments connectés... Mieux vaut abandonner l'élégance au deuxième plan au bénéfice de l'efficacité et donc de la sécurité. En sachant que si, suite à une chute, par exemple, votre casque a subi un choc important, il doit être remplacé... même s'il ne laisse pas apparaître de coup ou de fissure. Le Hövding 3 (349€) (2) est souvent cité parmi les modèles les plus sûrs. On est surpris en le voyant: il ne couvre pas le sommet du crâne et se porte comme un (gros) collier. C'est la technologie qui fait sa force. Ses capteurs enregistrent les mouvements du cycliste au rythme de 200 fois par seconde. Ils constatent une chute? L'airbag contenu dans le collier se déploie en un dixième de seconde, venant entourer la nuque, les côtés du crâne et sa partie supérieure. À vélo, la chute n'est pas le seul risque dont on doit se protéger. Vous l'avez déjà remarqué: parfois, en Belgique, il pleut. On ne va pas évoquer ici les mesures de prudence qui s'imposent à un cycliste confronté à une averse, mais sa tenue. Une veste imperméable comme l'ADV Hydro Lumen de Craft (160€) fait partie des essentiels. Vous trouverez de nombreux modèles dans les magasins. Privilégiez-en un doté de bandes réfléchissantes. Maintenant, qu'on soit homme ou femme, on a parfois intérêt à combiner cette veste à un pantalon de pluie. À défaut de vous faire gagner un prix d'élégance, cette pièce vestimentaire (comptez entre 50 et 120€) vous permettra d'arriver à destination sans tremper ce que vous aurez enfilé en dessous. Mesdames, vous bénéficiez d'une alternative intéressante avec Look the Rain (environ 250€). En revêtant cette combinaison intégrale, vous épouserez le look d'une mécano de F1. À côté des incontournables destinés à la protection des cyclistes, on en trouve de nombreux autres dédiés à celle des vélos. Avec des prix qui dépassent parfois (largement) les 3.000€, quelques mesures de précaution s'imposent pour sécuriser nos deux roues. Le Bordo Alarm 6000A d'Abus (environ 130€) (3), le premier antivol pliable à alarme, serait l'un des plus recommandables.N'oublions pas non plus que certains vélos à assistance électrique intègrent d'origine un système permettant de savoir s'ils ont été déplacés et où ils se trouvent. Si votre bicyclette n'en dispose pas, vous pouvez lui en offrir un. On pense par exemple au TiBike de Ticatag (199€ + abonnement annuel de 72€): sous la discrète apparence d'un réflecteur arrière, il dissimule un capteur GPS couplé à une carte SIM. De quoi localiser votre précieuse bécane avec une précision inférieure à 5 mètres et vous en informer par SMS ou par courriel. Après, pour la récupérer, il sera peut-être préférable de vous faire accompagner par un représentant des forces de l'ordre... Sur la route, une prise de bec avec un automobiliste ou un camionneur peut parfois dégénérer au point que les protagonistes aboutissent au tribunal. Mais comment faire valoir vos arguments? À l'image des fameuses "dash cams" qui équipent certaines voitures, les vélos peuvent eux aussi se doter d'une caméra embarquée. La DVR80 de Tooo Cycling (180€) s'adapte à n'importe quel diamètre de tige de selle. Elle est braquée vers l'arrière et enregistre en Full HD (1920x1080p) jusqu'à 9 h sur une carte SD de 128 Go. Son éclairage 80 lumens offre en outre jusqu'à 1km de visibilité arrière.