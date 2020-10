Ces samedi 3 et dimanche 4 octobre, c'est le Weekend du Client. Une édition record avec plus de 13.000 magasins participants. Les commerçants comptent sur le soutien des consommateurs. Namur est la ville phare.

L'édition 2020 a une saveur particulière puisqu'il s'agit du premier événement organisé autour du commerce depuis le confinement. S'il s'agit avant tout d'un événement à destination des consommateurs qui, durant deux jours, seront mis à l'honneur et remerciés par des petits cadeaux pour leur fidélité, les commerçants comptent aussi sur le soutien des consommateurs qu'ils espèrent voir nombreux à pousser à nouveau les portes de leurs commerces.

Pas comme avant le confinement

Selon une enquête menée par Comeos (porte-parole du commerce et des services en Belgique) et l'UCM (défense des indépendants, secrétariat sociel) auprès de 2.700 consommateurs, 71 % des consommateurs n'ont pas encore retrouvé leur rythme habituel de shopping après le confinement. Toujours selon la même enquête, 70 % des clients déclarent faire leurs achats chez leurs commerçants préférés pour les soutenir financièrement. Sept consommateurs sur 10 pensent même qu'il est important d'acheter dans des magasins d'origine belge. Les résultats de l'enquête montrent l'attachement des clients aux commerces physiques et de proximité.

Enfin retenons encore que Namur sera la " Ville phare " 2020. Avec plus de 350 commerçants participants, les clients namurois et d'ailleurs seront chouchoutés : petites attentions, cadeaux, concours, dégustations et démonstrations, il y en aura pour tous les goûts.

www.weekendduclient.be

L'édition 2020 a une saveur particulière puisqu'il s'agit du premier événement organisé autour du commerce depuis le confinement. S'il s'agit avant tout d'un événement à destination des consommateurs qui, durant deux jours, seront mis à l'honneur et remerciés par des petits cadeaux pour leur fidélité, les commerçants comptent aussi sur le soutien des consommateurs qu'ils espèrent voir nombreux à pousser à nouveau les portes de leurs commerces.Selon une enquête menée par Comeos (porte-parole du commerce et des services en Belgique) et l'UCM (défense des indépendants, secrétariat sociel) auprès de 2.700 consommateurs, 71 % des consommateurs n'ont pas encore retrouvé leur rythme habituel de shopping après le confinement. Toujours selon la même enquête, 70 % des clients déclarent faire leurs achats chez leurs commerçants préférés pour les soutenir financièrement. Sept consommateurs sur 10 pensent même qu'il est important d'acheter dans des magasins d'origine belge. Les résultats de l'enquête montrent l'attachement des clients aux commerces physiques et de proximité.Enfin retenons encore que Namur sera la " Ville phare " 2020. Avec plus de 350 commerçants participants, les clients namurois et d'ailleurs seront chouchoutés : petites attentions, cadeaux, concours, dégustations et démonstrations, il y en aura pour tous les goûts.www.weekendduclient.be