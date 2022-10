En 2021, le vol de vélos a coûté 8,7 millions d'euros aux assureurs en Belgique, soit près de 23 891 € par jour - dont 92% pour des vols de vélos électriques.

Le vol de vélos est un véritable fléau en Belgique, alors même que les citoyens belges sont de plus en plus enthousiasmés par ce moyen de déplacement. On dénombre ainsi 75 743 vélos volés en 2021, tandis que seulement 8% des Belges possèdent une assurance vélo. On estime qu'environ 80% des vélos assurés en Belgique sont électriques. Et pour cause: le prix moyen d'un vélo électrique s'élève à 2 200€ contre 794€ pour un non-électrique.

Les vols de vélo coûtent toujours plus cher aux assureurs en Belgique. En 2021, ces derniers auraient versé 8,7 millions en indemnisations pour vol de vélo - soit 13% de plus que l'an dernier (7,7 millions). Cela représente quasiment 24 000 euros versés quotidiennement en indemnisations suite à un vol. Parmi les indemnisations versées par les assureurs, 92% le sont pour des vols de vélos électriques (soit 8 millions d'euros).

Mais quelle région a coûté le plus cher aux assureurs ? On observe que :

Sans surprise, les provinces les plus densément peuplées sont celles où les indemnisations pour vol de vélo ont été les plus élevées : à elles seules, Anvers, la Flandre Orientale et Bruxelles représentent la moitié des sommes versées aux assurés .

. Ces trois mêmes provinces sont celles où l'indemnisation moyenne par assuré est la plus élevée en Belgique: 14,85 € à Anvers, 14,48 € à Bruxelles et 13,65 € en Flandre Orientale.

A l'opposé, les compagnies d'assurance ont en moyenne eu à verser moins en indemnisations pour vol de vélos dans les provinces wallonnes : 3,63 € en moyenne par assuré à Liège, 2,87 € dans le Hainaut, 2,72 € à Namur et seulement 1,44 € dans la province de Luxembourg.

Moins de vol depuis le Covid

L'épidémie du Covid-19 a eu un impact important sur le vol de vélos, elle a engendré une diminution de 19,92% des vols en 2020. Cependant, les vols semblent reprendre petit à petit l'an dernier, avec une hausse de 5,7% entre 2020 et 2021.

Mais le nombre de vélos volés avant le Covid-19 reste encore inférieur à la dernière année en date complète - on note une différence de 13,85%. Entre 2013 et 2022, on dénombre une moyenne de 90 465 vols par an dans le pays, soit environ 250 vols par jour.

Source: HelloSafe

