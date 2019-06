Le veuf est surtout une... femme

Les femmes sont deux fois " plus veuves " que les hommes. Et " on " l'est davantage après 75 ans. Cependant, l'âge moyen au veuvage est de 76,2 ans pour les messieurs et de 73,7 ans pour les dames.

5 Fois partagé

Fois partagé













© iStock

Le 23 juin, c'est la Journée internationale des veuves. Et Statbel, l'office belge de statistique, publie pour la première fois une statistique sur le veuvage en Belgique. Qu'en est-il ? En 2017 (derniers chiffres disponibles) quelque 40.000 personnes (40.221 pour être exact) ont perdu leur conjoint. Et selon une proportion femmes/hommes ? Les statistiques belges sont limpides : il s'agit d'un phénomène éminemment féminin. Car 68,8% des veufs sont des... femmes et 31,2% des hommes. Pour le reste, les amateurs de statistiques apprécieront que plus de la moitié des veuves et veufs ont plus de 75 ans (54,5%, moyenne belge). En Flandre, c'est 57,7%. En Wallonie, c'est 49,2%. En Région de Bruxelles-Capitale, c'est 51,8%. Enfin, la durée moyenne des mariages qui se sont éteints du fait du décès de l'un des partenaires est de 48,2 ans. En savoir plus : https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/partenariat/veuvage