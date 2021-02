L'adage veut que l'expérience sexuelle s'améliore avec les années. Mais est-ce vraiment toujours le cas? Et que peut-on faire pour maintenir la passion sous la couette après de longues années de vie commune?

Dans la série américaine "Grace & Frankie" (sur Netflix), deux septuagénaires - incarnées par Jane Fonda et Lily Tomlin - lancent une gamme de vibromasseurs pour les plus de 60 ans. Une lacune commerciale qui, à peine comblée, remporte un immense succès! En effet, le sexe un plaisir auquel on n'est pas facilement prêt à renoncer. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient asexuel. "Les gens ne sont peut-être pas aussi rapides à la détente que dans la série, mais il n'est pas rare qu'ils se servent d'accessoires, confirme Mieke Mievis, sexologue. Le lubrifiant, le vibromasseur, le Viagra ne sont plus tabous. Cela dit, je constate qu'au fil du temps on a moins tendance à se laisser guider par le désir pur. Pour la plupart, la sexualité reste un besoin basique, mais à envisager dans un sens plus large. On a davantage envie de contacts et de caresses intimes que de rapports sexuels. C'est particulièrement vrai pour les femmes, mais ça peut l'être aussi pour les hommes, car la pression de la performance passe au second plan." Il existe bien des raisons d'améliorer la vie intime de son couple. "Souvent, les enfants sont devenus autonomes, quand ils n'ont pas déjà quitté la maison. On peut donc prendre tout son temps pour faire l'amour. Du coup, les quinquas font parfois plus souvent l'amour que les couples de trentenaires et de quadras. Quand on est en couple depuis longtemps, on connaît le corps de l'autre par coeur, avec ses qualités et ses défauts, on est moins inhibé et plus en phase." D'après une enquête internationale, 80% des hommes et 60% des femmes de 55 à 79 ans sont sexuellement actifs. "En général, les enquêtes se focalisent sur les relations sexuelles classiques, alors que la sexualité ne se limite pas à cela, souligne Alfons Vansteenwegen, thérapeute de couple et sexologue. Si on s'en tient au coït, il peut y avoir de grandes différences au sein d'un couple. L'un aime cela, l'autre non. Comment surmonter cette difficulté? La sexualité entre deux personnes consiste toujours à dépasser les différences, quel que soit l'âge. De quoi a-t-on envie? À quelle fréquence? De quelle façon? Faut-il que ça dure longtemps ou non? Ce qui sera excitant pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Il faut pouvoir dépasser ces divergences, sans forcer l'autre, ni se forcer soi-même. Quand un couple est ensemble depuis longtemps et qu'il est parvenu à une grande proximité, il est en principe mieux à même de dépasser ces divergences. " Avec l'âge, des changements physiques se produisent. Les femmes franchissent le cap de la ménopause, l'irrigation sanguine diminue chez la femme comme chez l'homme et, à partir de 70 ans, certains hommes ont des problèmes d'érection. Il est donc normal que la sexualité évolue et qu'il y ait certaines choses que l'on aime plus ou moins qu'avant. Cette évolution peut être l'occasion d'expérimenter de nouvelles positions, de consacrer plus temps aux préliminaires. Ou d'opter pour une autre routine, comme faire l'amour à un moment de la journée où on se sent plein d'énergie. "Si vous êtes dans la situation où l'un des deux n'a plus envie de sexe, mais l'autre si, parlez-en ensemble et voyez comment préserver à deux une expérience intime. Il n'y a pas que la pénétration: on peut partager un moment intime de bien d'autres façons. Le sexe n'est pas que coïtal, c'est un plaisir physique complet: se câliner, se caresser, être peau à peau, marcher main dans la main, s'allonger l'un contre l'autre... Tous les sens sont conviés, détaille Alfons Vansteenwegen. Un couple peut tout à fait évoluer vers cette forme d'intimité." "Le plus grand stimulant pour une vie sexuelle épanouissante est évidemment d'être amoureux de l'autre, analyse Alfons Vansteenwegen. Or, on peut tomber amoureux à tout âge. Mais quand on est amoureux, on n'est pas encore vraiment en couple: on se projette une image idéalisée de l'autre. On le/la voit tel qu'on veut qu'il/elle soit. On est dans une fusion émotionnelle. Ce n'est que passé cette phase qu'on découvre vraiment l'autre." "La sexualité n'est pas seulement contrôlée par les hormones, la libido et le désir, souligne Mieke Mievis. C'est l'intimité au sein d'un couple, la proximité et le respect mutuel qui comptent. Il est vrai que la libido diminue progressivement. Mais le désir et la libido ne sont pas les seuls incitants pour faire l'amour. Si on ne le faisait que pour ces raisons, il ne se passerait plus grand-chose dans les chambres à coucher! Car il faudrait que les deux partenaires aient du désir au même moment et se retrouvent disponibles et tranquilles en même temps. Ce parfait équilibre n'est pas nécessaire, et ce n'est même pas une question d'âge, plutôt de phase de vie. Il se peut qu'on ait, par exemple, des soucis de santé, qu'on soit stressé, amoureux de quelqu'un d'autre, qu'on ait perdu tout désir pour son conjoint ou que le couple aille mal." "La façon dont on se comporte avec son conjoint peut doper ou saper le désir sexuel, renchérit Alfons Vansteenwegen. Une parenthèse romantique, une discussion à coeur ouvert, le fait de se sentir compris(e) et la présence d'un lien spirituel, tout cela favorise l'intimité du couple et l'envie de faire l'amour. Entreprendre de nouvelles choses ensemble est une excellente façon de ranimer la flamme. Partir en city-trip, par exemple." Enfin, pour en revenir à notre question initiale: est-il vrai que l'expérience sexuelle s'améliore avec les années? "C'est vrai dans le sens où les partenaires sont de plus en plus en phase. Or, mieux on se connaît, mieux on parvient à dépasser ses divergences", déclare Alfons Vansteenwegen."Il y a évidemment d'importantes différences d'un individu à l'autre. Selon mon expérience, les membres d'un couple peuvent se rapprocher, se désinhiber et, grâce à l'expérience sexuelle acquise, s'apprécier intimement davantage, et ce tant pour les femmes que pour les hommes", conclut Mieke Mievis.