Les communes les plus chères pour l'achat d'un garage se trouvent à la Côte et en Région de Bruxelles-Capitale, selon une étude de la Fédération du notariat (Fednot) publiée mercredi. Knokke-Heist, Nieuport, Blankenberge, Ixelles et Ostende occupent la tête du classement.

Le prix moyen d'un garage (box et places de stationnement) s'élevait à 29.242 euros en Belgique lors du premier semestre de l'année, soit une augmentation de 0,6% par rapport à 2018.

Huit des dix communes les plus onéreuses se situent à la Côte, d'après l'étude. Les prix les plus élevés se trouvent à Knokke-Heist (prix moyen de 57.700 euros par garage), devant Nieuport (49.351 euros) et Blankenberge (45.256 euros). Les deux exceptions du Top 10 sont bruxelloises: Ixelles (43.835 euros par garage) et Bruxelles-Ville (37.325 euros).

En Wallonie, Arlon et Namur sont les communes les plus chères pour l'achat d'un garage, avec un prix moyen de respectivement 29.800 et 29.418 euros. Charleroi et Mouscron affichent par contre les prix les moins élevés parmi les grandes villes wallonnes.