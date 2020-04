Le premier cigogneau de l'année est né à la réserve naturelle du Zwin de Knokke-Heist lundi, fait savoir la province de Flandre occidentale. D'autres naissances sont attendues dans les semaines à venir, car douze nids de cigogne sont occupés cette année au Zwin.

Le nid où s'est produite la naissance est observable en temps réel sur www.zwin.be, ainsi que sur le compte YouTube du Zwin. Le nouveau-né, protégé par ses parents, ne sera néanmoins pas visible tout de suite.

Le jeune mesure actuellement environ 12cm et pèse quelque 70gr. On devrait pouvoir en voir plus d'ici une semaine.

Admirez ici le nid en direct de votre canapé !

