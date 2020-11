La Belgique est entrée ce dimanche à minuit dans un nouveau confinement, moins restrictif que le premier, destiné à briser la seconde vague de coronavirus tout en cherchant à éviter l'isolement social.

Le pays, qui avait déjà décidé de fermer ses cafés et restaurants et d'imposer un couvre-feu, a été contraint à de nouvelles restrictions à l'instar de plusieurs de ses voisins. Car les chiffres se sont emballés: le nombre de décès attribués au coronavirus a dépassé la centaine par jour (102) pour atteindre les 11 858 morts depuis le début de la pandémie. Le nombre d'hospitalisations tourne lui autour des 700 quotidiennement sur les cinq derniers jours. Il y a actuellement 1.302 patients atteints du coronavirus en soins intensifs.

Les nouvelles mesures - qui sont celles "de la dernière chance" selon les mots du Premier ministre Alexander De Croo - sont prévues pour durer six semaines, en principe jusqu'au 13 décembre. Elles passent par la fermeture des commerces jugés non-essentiels, mais avec une spécificité par rapport au confinement du printemps: tous ces commerces peuvent organiser des retraits de marchandises à leur porte, sur rendez-vous, ou livrer à domicile. Pour éviter une concurrence déloyale, les supermarchés doivent en outre limiter leur offre aux produits disponibles dans les magasins essentiels.

Voici la liste des commerces qui peuvent rester ouverts : les magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit

les magasins de produits d'hygiène et de soins

les magasins d'alimentation pour animaux

les librairies, les marchands de journaux, bibliothèques, ludothèques et médiathèques

les pharmacies

les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles

les magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires

les magasins de dispositifs médicaux

les magasins de bricolage

les jardineries, les pépinières, les magasins de fleurs et de plantes

les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers

les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d'habillement, des fils à tricoter et des articles de mercerie

les magasins de papeterie

les magasins de peinture

les laveries automatiques, les blanchisseries et les services de nettoyage à sec

les garages, limités aux services de dépannage et de réparation, et les magasins de bicyclettes, limités à l'entretien et aux réparations

les opticiens ne sont eux autorisés à recevoir des clients que pour des urgences

les prestataires de services indépendants

les syndics

Certains magasins ont également décidé d'ajuster leurs activités pour rester ouverts. C'est par exemple le cas de Kruidvat qui ne proposera qu'une gamme de produits considérés comme essentiels à partir de mardi. Cette modification est autorisée à condition que les autres produits ne soient pas accessibles à la vente, confirme le SPF Économie.

Le pays, qui avait déjà décidé de fermer ses cafés et restaurants et d'imposer un couvre-feu, a été contraint à de nouvelles restrictions à l'instar de plusieurs de ses voisins. Car les chiffres se sont emballés: le nombre de décès attribués au coronavirus a dépassé la centaine par jour (102) pour atteindre les 11 858 morts depuis le début de la pandémie. Le nombre d'hospitalisations tourne lui autour des 700 quotidiennement sur les cinq derniers jours. Il y a actuellement 1.302 patients atteints du coronavirus en soins intensifs. Les nouvelles mesures - qui sont celles "de la dernière chance" selon les mots du Premier ministre Alexander De Croo - sont prévues pour durer six semaines, en principe jusqu'au 13 décembre. Elles passent par la fermeture des commerces jugés non-essentiels, mais avec une spécificité par rapport au confinement du printemps: tous ces commerces peuvent organiser des retraits de marchandises à leur porte, sur rendez-vous, ou livrer à domicile. Pour éviter une concurrence déloyale, les supermarchés doivent en outre limiter leur offre aux produits disponibles dans les magasins essentiels.Certains magasins ont également décidé d'ajuster leurs activités pour rester ouverts. C'est par exemple le cas de Kruidvat qui ne proposera qu'une gamme de produits considérés comme essentiels à partir de mardi. Cette modification est autorisée à condition que les autres produits ne soient pas accessibles à la vente, confirme le SPF Économie.