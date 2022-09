Jamais autant de Belges n'avaient loué de vélo en leasing dans le cadre de leur travail, selon une étude de l'entreprise de services RH Acerta. Au cours du premier semestre de cette année, 9,1 % d'employés de plus qu'en 2021 ont fait le trajet du travail avec un vélo de leasing. Comparativement à il y a trois ans, cela représente même une augmentation de 127 %.

C'est indéniable : le vélo électrique domine de plus en plus notre paysage urbain. Cela s'explique partiellement par la popularité du leasing de vélo, car de plus en plus de Belges recourent à cette possibilité par l'intermédiaire de leur employeur. Les chiffres d'Acerta montrent que le leasing de vélo a atteint un niveau record au premier semestre 2022 : 1,3 % des travailleurs de notre pays ont à leur disposition un vélo de leasing du travail. Cela représente une augmentation de 9,1 % par rapport à l'année dernière. L'augmentation par rapport aux années précédentes est encore plus spectaculaire : + 38,3 % par rapport à 2020 et + 127,2 % par rapport à 2019.

Olivier Marcq, expert en mobilité chez Acerta Consult, explique : "Le leasing de vélo n'a jamais connu un tel succès. Il s'agit non seulement d'un moyen écologique de se rendre au travail, mais les travailleurs peuvent également bénéficier d'un bel avantage financier pouvant aller jusqu'à 0,24 euro d'indemnité vélo par kilomètre effectivement parcouru. Environ 20 % des travailleurs cyclistes reçoivent actuellement une indemnité de leur employeur pour se rendre au travail en pédalant."

Cinq fois plus de budgets mobilité d'ici 2022

Acerta constate également que la volonté des entreprises d'adopter une politique (de mobilité) plus écologique et durable se confirme dans les chiffres du budget mobilité : au premier semestre 2022, cinq fois plus de travailleurs ont utilisé cette mesure qu'en 2021. 2,8 % des salariés ayant droit à une voiture de société dans notre pays disposent désormais d'un budget mobilité.

Olivier Marcq (Acerta Consult) explique : "La nouvelle version assouplie du budget mobilité, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a donné un coup de pouce supplémentaire à la mesure. Le budget mobilité aide les entreprises et les travailleurs à réfléchir autrement sur le thème de la mobilité. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de travailleurs qui prétendent à une voiture de société. Nous constatons que la nécessité de durabiliser et d'électrifier le parc automobile incite les entreprises à mieux rationaliser tous les éléments liés à la mobilité, ainsi qu'à élaborer un plan de mobilité et une politique de mobilité claire."

Source: Acerta

