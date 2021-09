Nécessaire pour participer à certains grands événements publics, l'utilisation du Covid Safe Ticket s'étend petit à petit en Belgique. À Bruxelles, notamment, il pourrait bientôt être exigé pour toute une série de secteurs, tels que l'Horeca, les boîtes de nuit ou encore les salles de sport. De quoi s'agit-il précisément? En quoi diffère-t-il d'autres certificats Covid? Comment le demander? Réponses.

Qu'est-ce que le nouveau Covid Safe Ticket?

Le Covid Safe Ticket (ou CST) est un nouveau système que les organisateurs de grands événements peuvent utiliser en Belgique depuis le 13 août 2021. Si c'est le cas, les participants n'ont pas besoin de porter un masque buccal ou de respecter la distanciation de 1,5 m.

Le Covid Safe Ticket utilise le même QR-code que le certificat Covid européen et peut être demandé de la même manière. Il n'y a donc pas de procédure de demande distincte. Si vous avez déjà demandé un certificat Covid européen pour voyager, vous avez déjà un Covid Safe Ticket. Du moins, s'il est encore valable, car si vous n'avez pas encore été entièrement vacciné, ces certificats ont une durée de validité limitée.

Quelle est la différence avec le certificat Covid européen?

Le certificat Covid européen facilite les déplacements au sein de l'Union européenne. Avec ce certificat, vous n'avez normalement pas besoin d'être testé ou d'être mis en quarantaine tant que vous voyagez dans l'Union euroupéenne. Par précaution, il convient toutefois de vérifier les dispositions prises par le pays de destination et par les autorités belges avant votre départ. N'oubliez pas non plus que vous devez remplir le Formulaire de Localisation du Passager avant de rentrer en Belgique.

Le Covid Safe Ticket, lui, n'est pour l'instant utilisé que pour des manifestations de masse en plein air comptant au moins 1 500 participants et au maximum 75 000 participants, et certains événements en salle. A terme toutefois, le système sera élargi. Notamment à l'université, pour les guindailles d'étudiants, ou dans les hôpitaux flamands, pour protéger les patients. Mais également à Bruxelles, où le taux de vaccination est le plus bas.

Les règles du Covid Safe Ticket ne s'appliquent qu'en Belgique. Les autres pays de l'UE disposent donc de leurs propres règles pour l'organisation d'événements de masse. Le certificat Covid européen et le Covid Safe Tickets utilisent tous deux le même code QR, qui peut être demandé via l'application CovidSafeBE sur votre smartphone. Toutefois, l'utilisation de cette application n'est pas obligatoire. Vous pouvez également demander que le Covid Safe Ticket vous soit envoyé par courrier.

Autre point important : les organisateurs ne sont pas obligés d'utiliser le Covid Safe Ticket. Mais s'ils ne le font pas, toutes les mesures anti-Covid doivent être respectées pendant l'événement, comme l'obligation du masque buccal et le maintien d'une distanciation sociale.

Qui peut demander un Covid Safe Ticket?

Toute personne âgée de plus de 12 ans (année de naissance 2009). Les enfants de moins de 12 ans n'ont pas besoin d'un Covid Safe Ticket et peuvent participer à l'événement sans contrôle supplémentaire.

Pour pouvoir demander un Covid Safe Ticket valide, vous devez remplir l'une des conditions suivantes :

Vous disposez d'un certificat de vaccination (vous êtes entièrement vacciné depuis plus de 2 semaines) ;

(vous êtes entièrement vacciné depuis plus de 2 semaines) ; Vous disposez d'un certificat de guérison datant de moins de 6 mois (vous vous êtes remis d'une infection par le virus du Covid-19) ;

datant de moins de 6 mois (vous vous êtes remis d'une infection par le virus du Covid-19) ; Vous avez récemment obtenu un résultat négatif à un test PCR ( valable uniquement le jour du test et les deux jours suivants ) ;

) ; Vous avez récemment obtenu un résultat négatif à un test antigénique rapide (valable uniquement le jour du test et le jour suivant).

Comme le code QR du Covid Safe Ticket est identique à celui du certificat Covid, vous n'avez pas besoin de le demander séparément. Si vous avez déjà demandé un certificat Covid pour voyager et qu'il est toujours valable, alors vous avez déjà un Covid Safe Ticket.

Où dois-je demander mon Covid Safe Ticket?

Ce code QR peut être demandé numériquement via l'application CovidSafeBE (installée sur votre smartphone) et sur des sites tels que Masanté.be ou MyHealthViewer. Pour cela, vous avez besoin soit de votre carte d'identité, de votre code pin et d'un lecteur de cartes, ou d'une clé numérique telle que itsme.

Si vous n'avez pas d'eID mais un numéro Bis, vous pouvez activer et vous connecter avec vos clés numériques. Si vous n'êtes pas très doué en informatique, ou si vous préférez recevoir le Covid Safe Ticket par courrier, c'est également possible. Toutefois, vous devrez tenir compte d'un délai d'attente d'environ une semaine. Vous pouvez introduire votre demande par l'intermédiaire du service d'assistance de la Région où vous avez été vacciné :

Wallonie: 071 31 34 93 (de 9h à 19h du lundi au samedi)

Bruxelles: 02 214 19 19 (de 9h à 17h30 en semaine et de 10h à 17h30 le week-end)

Flandre: 078 78 78 50 (de 9 h à 19 h en semaine) (appels internationaux : +32 78 78 50).

Communauté germanophone: 0800 23 032 (de 9h à 17h en semaine)

Vous pouvez imprimer la version numérique du Covid Safe Ticket et l'emporter avec vous. Un code QR fonctionne aussi sur papier. En particulier pour les événements qui durent plusieurs jours, cela peut être pratique. Vous disposerez ainsi d'une deuxième version du document, bien utile si vous rencontrez des problèmes avec votre smartphone.

Comment le Covid Safe Ticket est-il contrôlé?

Au contrôle d'accès à l'événement, une personne scannera votre QR-code avec l'application COVIDscanBE. Important : vous devez également être en mesure de présenter une pièce d'identité valable (carte d'identité, permis de conduire) pour prouver que le Covid Safe Ticket est bien le vôtre.

Lors d'événements de plusieurs jours, la validité de votre Covid Safe Ticket sera contrôlée au moins une fois par jour. Si votre Covid Safe Ticket expire pendant l'événement, vous devrez passer un nouveau test avant de pouvoir accéder au site. L'organisateur peut mettre à disposition des installations de test, mais il n'est pas obligé de le faire. Tous les tests doivent être effectués par des professionnels légalement qualifiés.

Combien coûte un Covid Safe Ticket?

Il est gratuit. Si vous n'avez pas encore été entièrement vacciné, vous devrez payer votre test. Les enfants, les adolescents et les adultes qui ne sont pas encore complètement vaccinés peuvent être testés gratuitement deux fois pendant le mois de septembre. Vous pouvez demander les codes tests PCR gratuits sur ce site.

Plus d'informations sur le Covid Safe Tickets et l'application CovidSafeBE ici : questions fréquemment posées.

Source: Test Achats

