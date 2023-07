Je pars en vacances et ne peux pas emmener Médor... Puis-je, comme pour mon chat, le laisser à la maison avec une ou deux visites quotidiennes?

Alors que le cat sitting, service professionnel vous proposant de rendre visite à votre chat une ou deux fois par jour durant vos vacances, convient parfaitement au félin, animal territorial et relativement indépendant, le dog sitting, son pendant canin, ne convient absolument pas au chien! En effet, le chien est un animal grégaire, qui n'est pas fait pour rester seul. Lui demander de rester 8 à 9 h, cinq jours sur sept, seul lorsqu'on travaille à temps plein est déjà difficile pour lui, alors lui imposer une solitude de 22 ou 23 h sur 24 est un supplice qu'on peut assimiler à de la maltraitance!

Si vous trouvez quelqu'un qui peut venir loger chez vous durant vos vacances, la situation est toute autre. Dans ce cas aura de la compagnie. Il convient cependant que la personne ne s'absente pas 10 h par jour si votre chien est habitué à seulement 4 à 5 h d'absence. Par ailleurs, il va de soi que votre toutou doit connaître et apprécier cette personne, et que ses besoins et habitudes doivent être respectés (être promené quotidiennement, etc.)

Le dog sitting proprement dit, à savoir une à deux visites quotidiennes, peut aussi être envisagé dans un autre cas de figure: si vous avez plusieurs chiens et que, forcément, ils ne seront pas seuls. Cependant, quelques restrictions s'imposent: cela convient à des chiens qui peuvent jouir d'un très bel espace extérieur dans lequel ils trouvent aisément de quoi s'occuper et disposant, bien sûr, d'un abri chauffé et confortable.

Il faut en outre qu'ils soient déjà habitués à vivre dehors en l'absence de leur maître, et donc qu'il s'agisse de races d'extérieur. Enfin, les deux visites quotidiennes doivent être suffisamment longues, c'est-à-dire que les chiens doivent pouvoir jouir d'une belle balade en extérieur et de câlins à profusion. Il ne s'agit donc pas de ne faire que passer et les nourrir!

Avec les conseils de Julie Willems

Alors que le cat sitting, service professionnel vous proposant de rendre visite à votre chat une ou deux fois par jour durant vos vacances, convient parfaitement au félin, animal territorial et relativement indépendant, le dog sitting, son pendant canin, ne convient absolument pas au chien! En effet, le chien est un animal grégaire, qui n'est pas fait pour rester seul. Lui demander de rester 8 à 9 h, cinq jours sur sept, seul lorsqu'on travaille à temps plein est déjà difficile pour lui, alors lui imposer une solitude de 22 ou 23 h sur 24 est un supplice qu'on peut assimiler à de la maltraitance! Si vous trouvez quelqu'un qui peut venir loger chez vous durant vos vacances, la situation est toute autre. Dans ce cas aura de la compagnie. Il convient cependant que la personne ne s'absente pas 10 h par jour si votre chien est habitué à seulement 4 à 5 h d'absence. Par ailleurs, il va de soi que votre toutou doit connaître et apprécier cette personne, et que ses besoins et habitudes doivent être respectés (être promené quotidiennement, etc.) Le dog sitting proprement dit, à savoir une à deux visites quotidiennes, peut aussi être envisagé dans un autre cas de figure: si vous avez plusieurs chiens et que, forcément, ils ne seront pas seuls. Cependant, quelques restrictions s'imposent: cela convient à des chiens qui peuvent jouir d'un très bel espace extérieur dans lequel ils trouvent aisément de quoi s'occuper et disposant, bien sûr, d'un abri chauffé et confortable.Il faut en outre qu'ils soient déjà habitués à vivre dehors en l'absence de leur maître, et donc qu'il s'agisse de races d'extérieur. Enfin, les deux visites quotidiennes doivent être suffisamment longues, c'est-à-dire que les chiens doivent pouvoir jouir d'une belle balade en extérieur et de câlins à profusion. Il ne s'agit donc pas de ne faire que passer et les nourrir!