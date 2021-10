Dès le 15 octobre, le Covid Safe Ticket sera obligatoire pour les visiteurs des maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) bruxelloises. Cette mesure complète les dispositifs déjà en place, comme le respect des gestes barrières au sein de ces institutions.

L'obligation prendra effet le 15 octobre 2021.

Qui est concerné ?

Dès l'âge de 12 ans, toute personne extérieure à la MR-MRS devra présenter son Covid Safe Ticket avant de pouvoir rentrer dans l'institution. Cela comprend les personnes qui n'y sont pas employées ou qui n'y sont pas résidentes. Certaines exceptions sont toutefois possibles. Elles concernent, par exemple, les visiteurs de résidents en fin de vie, les professionnels de santé externes (le médecin traitant d'un résident, notamment) ou encore les policiers, ambulanciers et pompiers qui devraient éventuellement intervenir dans l'établissement.

Jusqu'à 500? d'amende pour les visiteurs

Le contrôle des Covid Safe Ticket doit être pris en charge par l'établissement. En cas de non-respect de cette mesure par un visiteur, les MR-MRS sont tenues de contacter la police afin de le signaler et qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires. Différentes sanctions pénales sont prévues. Les visiteurs qui n'auront pas laissé contrôler leur Covid Safe Ticket ou qui auront forcé l'entrée encourent de 50? à 500? d'amende. Par ailleurs, les institutions qui n'auront pas vérifié les Covid Safe Ticket des visiteurs ou qui auront laissé entrer un visiteur sans Covid Safe Ticket encourent, quant à elles, de 50 à 2.500? d'amende.

Les gestes barrières toujours d'application

Le Covid Safe Ticket est un outil de gestion du risque sanitaire qui a pour objectif de protéger la santé de la population dans différentes situations de proximité physique. Il vient en complément de la vaccination mais également, en MR-MRS, de l'application des gestes barrières. L'obligation pour les visiteurs de présenter un Covid Safe Ticket tout en continuant à respecter les gestes barrières doit contribuer à limiter l'entrée et la circulation du virus dans l'institution.

