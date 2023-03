Les règles de la tirette et du couloir de secours, entrés ces dernières années dans le code de la route, ne sont pas encore maîtrisées ni même parfois appliquées par tous les automobilistes, signale l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Pour un conducteur sur cinq, le premier principe n'est pas obligatoire tandis que la moitié des Wallons (52%) ne sait pas quand il est censé laisser la place aux véhicules de secours.

Ces résultats ressortent de la dernière édition du Quiz de la route qu'a menée l'AWSR en octobre dernier auprès de 113.000 participants au travers de centaines de questions.

La règle du couloir de secours est entrée dans le code de la route en octobre 2020. Elle est d'application partout, dès qu'un ralentissement ou un embouteillage se forme, sur une voie publique à minimum deux bandes de circulation dans le même sens.

Concrètement, Il s'agit de créer un couloir entre la voie de gauche et celle de droite, en s'écartant de part et d'autre de la route pour laisser passer les éventuels services de secours, rappelle l'AWSR. En présence de trois bandes, le couloir se trouvera entre la bande de gauche et la bande centrale.

Selon l'Agence wallonne, la règle permet d'augmenter de 40% les chances de survie des victimes d'accidents de la route.

La tirette, pas obligatoire?

Plus d'1 Wallon sur 5 (22%) ne considère par ailleurs pas la tirette comme une règle obligatoire. Ce principe, qui existe depuis 2014, prévoit que lorsque la circulation sur une bande doit se rabattre sur la bande d'à côté, les véhicules s'intercalent tour à tour, et ce, à la limite du rétrécissement. En permettant d'utiliser au maximum la capacité de la route, il garantit une circulation plus fluide aux endroits où la voirie est rétrécie.

Une règle qui semble, elle, être bien utilisée puisque seuls 3% des Wallons n'appliqueraient pas ce principe dans une situation de rétrécissement.

Pendant tout le mois de mars, l'AWSR mènera dès lors une campagne d'information à propos des règles de la tirette et du couloir de secours, notamment via des affiches le long des autoroutes et routes secondaires.

