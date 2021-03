Environ un an après le premier confinement, de plus en plus de Belges achètent délibérément local. Tel est le résultat d'une nouvelle enquête Ivox. En plus des 42% qui le faisaient déjà avant la pandémie, 16,4% ont commencé à acheter local pendant la crise sanitaire.

Objectif n°1 : soutenir l'économie

Mais comment expliquer ce changement de comportement d'achat des Belges ? La première raison invoquée par les répondants est leur désir de soutenir l'économie locale, en achetant auprès des petits commerçants du quartier.

Un cinquième environ des personnes interrogées (20,4%) achètent local parce qu'elles estiment que c'est plus durable et que ca limitera les transports et donc les émissions de CO2. Un pourcentage qui monte à 27% chez les jeunes (< 34 ans).

La troisième raison d'acheter local est la qualité et l'authenticité. La production locale se fait généralement à plus petite échelle, de sorte que 14% des personnes interrogées sont davantage convaincues de la qualité des biens par rapport à une production de masse.

Enfin, un groupe tout aussi important de répondants achète délibérément local par respect pour le producteur du produit, car ils estiment que celui-ci reçoit alors un prix équitable pour la vente de sa marchandise.

Les 55+, déjà convaincus

Pour les tranches d'âge plus âgées, nul besoin de prêcher des convaincus. Les plus de 55 ans étaient déjà des clients fidèles des commerces locaux avant la pandémie (48,1%). Ce sont principalement les jeunes (21,2%) qui ont eu un déclic pendant la crise sanitaire et ont sciemment commencé à acheter plus local.

Par ailleurs, les femmes tiennent un peu plus compte que les hommes du label local des achats.

Les Francophones un peu plus fidèles

Une légère différence se marque également de part et d'autre de la frontière linguistique. Que ce soit avant la crise du coronavirus ou pendant la pandémie, les Belges francophones semblent plus enclins à acheter des produits locaux que les Flamands.

