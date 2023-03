D'ici 2035, la vente de véhicules à moteur thermique sera interdite. Les Belges devront dès lors se tourner vers des alternatives plus vertes, comme la voiture électrique. Une transition qui a déjà commencé...

Ces dernières années, la manière de choisir une voiture neuve a beaucoup évolué en Belgique, sous l'influence de divers critères : inflation, prix des carburants, confort ou encore sensibilité écologique. Parmi les tendances, la voiture électrique poursuit sa percée dans les ventes en Belgique. En 2023, "le nombre de voitures électriques devrait même augmenter de 72%", selon une analyse d'Hellosafe.

Multiplication des bornes de recharge

Même s'il n'est plus nécessaire de remplir sa voiture électrique avec du carburant, elle peut malgré tout être contraignante en terme de recharge. Ce véhicule n'est pas encore autonome et nécessite donc des installations adaptées pour remplir sa batterie. Outre les installations privées à domicile ou dans certaines entreprises, les pays de l'Union européenne doivent également développer leur propre réseau de prises de recharge pour éviter les pannes. Pour autant, tous les pays ne sont pas sur le même pied d'égalité, comme l'illustre la carte ci-dessous.

Bonne nouvelle: la Belgique fait mieux que beaucoup de ses voisins européens. Avec 35 291 prises de recharge disponibles dans le pays, soit un peu plus de 30 prises de recharge pour 10 000 habitants, notre plat pays occupe la troisième place dans le classement des pays de l'UE les plus équipés en matière de recharge des voitures électriques.

Deux fois plus de voitures hybrides et électriques

Si les voitures thermiques restent les véhicules les plus vendus en Belgique, les voitures hybrides et électriques gagnent du terrain. Entre 2020 et 2022, le nombre de ventes de ces voitures ont presque doublé: : 86 501 nouvelles immatriculations en 2020 contre 170 944 en 2022.

"A l'inverse, on observe sur cette même période une baisse de 31% des immatriculations de véhicules neufs à essence. Il en va de même des voitures diesel, dont le nombre de nouvelles immatriculations a connu une chute de 60%", précise Hellosafe.

Plus de 650.000 véhicules "propres" en 2023?

Chaque année depuis 2020, on observe une hausse moyenne de 72% du nombre de voitures électriques immatriculées en Belgique. Si cette tendance se poursuit, il pourrait y avoir 125 000 voitures électriques en circulation sur ses routes belges à la fin de l'année 2023. Le nombre de voitures hybrides pourrait même atteindre les 535.500 véhicules d'ici la fin de l'année au total. Les véhicules "propres" pourraient dès lors représenter plus de 12% de ce total à la fin de l'année 2023.

Lire aussi | La voiture électrique, une opportunité de plus en plus abordable

Ces dernières années, la manière de choisir une voiture neuve a beaucoup évolué en Belgique, sous l'influence de divers critères : inflation, prix des carburants, confort ou encore sensibilité écologique. Parmi les tendances, la voiture électrique poursuit sa percée dans les ventes en Belgique. En 2023, "le nombre de voitures électriques devrait même augmenter de 72%", selon une analyse d'Hellosafe.Même s'il n'est plus nécessaire de remplir sa voiture électrique avec du carburant, elle peut malgré tout être contraignante en terme de recharge. Ce véhicule n'est pas encore autonome et nécessite donc des installations adaptées pour remplir sa batterie. Outre les installations privées à domicile ou dans certaines entreprises, les pays de l'Union européenne doivent également développer leur propre réseau de prises de recharge pour éviter les pannes. Pour autant, tous les pays ne sont pas sur le même pied d'égalité, comme l'illustre la carte ci-dessous. Bonne nouvelle: la Belgique fait mieux que beaucoup de ses voisins européens. Avec 35 291 prises de recharge disponibles dans le pays, soit un peu plus de 30 prises de recharge pour 10 000 habitants, notre plat pays occupe la troisième place dans le classement des pays de l'UE les plus équipés en matière de recharge des voitures électriques.Si les voitures thermiques restent les véhicules les plus vendus en Belgique, les voitures hybrides et électriques gagnent du terrain. Entre 2020 et 2022, le nombre de ventes de ces voitures ont presque doublé: : 86 501 nouvelles immatriculations en 2020 contre 170 944 en 2022."A l'inverse, on observe sur cette même période une baisse de 31% des immatriculations de véhicules neufs à essence. Il en va de même des voitures diesel, dont le nombre de nouvelles immatriculations a connu une chute de 60%", précise Hellosafe.Chaque année depuis 2020, on observe une hausse moyenne de 72% du nombre de voitures électriques immatriculées en Belgique. Si cette tendance se poursuit, il pourrait y avoir 125 000 voitures électriques en circulation sur ses routes belges à la fin de l'année 2023. Le nombre de voitures hybrides pourrait même atteindre les 535.500 véhicules d'ici la fin de l'année au total. Les véhicules "propres" pourraient dès lors représenter plus de 12% de ce total à la fin de l'année 2023.