En ce jour de deuil national, ce simple mot, cette petite pensée va aux victimes des terribles inondations qui ont secoué notre pays, nos esprits, mais jamais notre fraternité et notre amour. L'union fait la force : notre devise nationale prend une fois de plus tout son sens. Chers amis Belges, merci.

Il n'y a que trop peu de mots pour exprimer les émotions ressenties ces derniers jours. D'abord de l'angoisse, puis de l'effroi, de la peine et un profond bouleversement, mais surtout de l'amour. De l'amour pour vous, chers amis Belges. De l'amitié aussi, et la fierté de savoir que malgré l'adversité, vous vous êtes tous levés, tel un seul homme, pour aider votre prochain. Le corps embourbé dans les flots et les débris de nos logements détruits, vous n'avez pas hésité. Apporter son aide à ceux qui souffrent est une évidence. Non, vous n'avez pas hésité. Vous êtes un peuple bon, chez amis Belges. Et quel honneur d'en faire partie.

Et si l'heure est au nettoyage des débris, à la découverte des décombres qui furent autrefois le nid d'un amour familial, il n'y a pas que les déchets, les pavés arrachés ou la flaque boueuse qu'il nous reste... Car les larmes se tarissent. Mais cet amour - parlons-en de cet amour-, il est indestructible. Le Belge a le coeur sur la main, et nous ne nous relèverons que plus forts, tous ensemble. Rien ne peut abattre cette volonté de faire de nos terres un monde meilleur pour les générations futures. Pas même la pluie...

Malgré la douleur, je vous invite à reprendre votre souffle, le temps d'un instant, en ce jour de deuil national. Après l'effroi, après le silence et le chagrin, le soleil revient toujours. D'abord timide, mais toujours présent. Le soleil d'un sourire encourageant, le soleil d'une main tendue, le soleil qui déchire le ciel et repousse les nuages... Gardons espoir. Gardons courage.

Regardez autour de vous : n'est-il pas beau notre pays ? Beau, malgré les nombreuses cicatrices qui déforment aujourd'hui nos terres, nos villes, nos villages. Beau, parce que vous êtes tous unis, toujours unis... Les élans de solidarité qui se sont rapidement multipliés à travers notre si merveilleuse Belgique - notre si joyeuse Belgique à l'âme aujourd'hui meurtrie - mettent du baume au coeur.

Chers amis Belges, merci.

