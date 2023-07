Les canicules et les épisodes de forte chaleur répétés peuvent provoquer des dommages à vos biens. Fissures, affaissements, dégâts matériels ou physiques... Ne négligez pas les conséquences d'une sécheresse.

Une menace pour la stabilité de votre logement

Dans certaines régions de Flandre et de Wallonie, des dégâts ont été signalés à la suite de la sécheresse prolongée de ces dernières années. Le sol se rétractant avec la sécheresse et se dilatant à nouveau lorsqu'il pleut, les murs se fissurent et se craquèlent, les fenêtres et les portes se coincent et la stabilité de l'habitation est parfois menacée.

Que faire? Depuis 2021, les dommages subis et à venir sont couverts dans le cadre de la couverture des catastrophes naturelles. Dans le cadre de la loi actuelle, les assureurs doivent indemniser les dommages consécutifs à ce phénomène, par exemple la réparation des fissures dans les murs.

La Flandre dispose d'un centre d'enregistrement des dégâts de sécheresse qui cartographie la composition du sol et les sinistres : www.dov.vlaanderen.be.

Cavitation: l'arbe se protège, à vos risques et périls

La branche d'un arbre a priori en parfaite santé se casse brutalement: ce phénomène devient de plus en plus courant et occasionne parfois des dégâts matériels ou physiques. La cavitation est un phénomène qui permet à l'arbre de se protéger d'une période de sécheresse prolongée en laissant mourir une ou plusieurs de ses branches.

Que faire? Par exemple, si cette branche endommage la voiture d'un tiers, vous pouvez normalement faire appel à votre assurance (familiale) en responsabilité civile (sauf cas de force majeure). En cas de dommages à vos propres biens vous pourrez éventuellement faire jouer la garantie heurt de bien dans le contrat habitation.

Source: Fondation Roi Baudouin

