La pension, ça mérite un rituel de départ !

Vous ne serez pas étonné d'apprendre que le Belge, modeste et discret de nature, n'est pas un fervent adepte des grandes fêtes marquant la fin de sa carrière professionnelle. Plus surprenant par contre, les Français et les Néerlandais, en général plus extravertis, sont, eux aussi, assez peu attachés au fameux " pot de départ ". D'après une enquête néerlandaise menée auprès de travailleurs sur le point d'être pensionnés ou qui viennent de prendre leur pension, 18 % estiment que c'est un gaspillage d'argent.

...