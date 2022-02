Dans quelle mesure sommes-nous 'bienveillants' les uns envers les autres au travail? Indeed a étudié l'influence de Covid-19 et du travail à domicile sur le lien affectif entre collègues. Il en ressort que les collègues éprouvent moins d'amitié et de solidarité, bien que l'âge et le sexe jouent un rôle majeur.

Loin des yeux, loin du coeur? Selon une nouvelle étude réalisée par le site Indeed, il apparaît que la distance physique influence la distance émotionnelle. Solidarité entre collègues, relation avec le patron... Le télétravail imposé lors de la crise sanitaire a impacté les relations professionnelles. Comment? Voici les conclusions les plus frappantes de l'étude.

Les collègues, des amis? Seulement sur le lieu de travail

Il est normal de former des relations au travail: tout le monde a l'un ou l'autre collègue préféré, avec qui il va bien s'entendre, discuter des derniers ragots, prendre des pauses café et manger sur le temps de midi. Ces collègues "spéciaux" sont alors considérés comme des amis, mais uniquement sur le lieu de travail, selon la moitié des personnes interrogées (45%) lors de l'étude. Plus d'une personne sur cinq a déclaré qu'elle considérait certains de ses collègues comme de véritables amis. Il s'agit le plus souvent de femmes (60%) et de salariés néerlandophones (58%).

Rencontrer ses collègues après le travail? Une tendance plutôt masculine

Au cours des deux dernières années de pandémie, 46% des travailleurs à domicile ont organisé une rencontre avec un collègue après le travail, selon l'étude. Fait remarquable: les hommes le font plus volontier que les femmes, en particulier les jeunes employés de moins de 35 ans. Là encore, ce sont surtout les collègues francophones qui vont boire un verre après le travail (54% contre 39%).

Avoir une meilleure relation avec le patron? Très certainement

Pas toujours facile de garder contact avec son patron quand on travaille à distance! Si certains travailleurs préfèrent limiter la relation au strict minimum, 27% d'entre eux souhaiteraient plus de contact avec leur patron.

Pouvoir discuter de ses problèmes avec ses collègues? C'était plus facile avant

Avant le covid, lorsqu'on travaillait tous au bureau, il était facile de discuter de ses tracas autour d'un petit café. Aujourd'hui, alors qu'on communique tous à distance via les réseaux sociaux, cela semble beaucoup moins évident de contacter un collègue afin de lâcher du lest. Quelle solution dans ce cas? Près de 40% des personnes interrogées discutent d'abord de leurs problèmes avec leur partenaire ou leur colocataire. Une personne sur trois préfère même chercher une solution par elle-même. Ceux qui considèrent les bons collègues comme de vrais amis leur font plus souvent appel. Ceux qui considèrent leurs collègues comme de simples collègues sont plus susceptibles de se débrouiller seuls.

Moins de solidarité entre collègues? Surtout dans les grosses entreprises

En outre, deux travailleurs sur cinq affirment qu'il y a moins de solidarité entre collègues aujourd'hui qu'avant la Covid. Selon 40%, la distance entre collègues a également augmenté, et même 67% pour les employés de moins de 35 ans qui travaillent à domicile. En revanche, deux tiers des employés des PME (jusqu'à 10 employés) pensent que la Covid n'a eu aucun impact sur cette solidarité.

"Les collègues indiquent clairement qu'ils peuvent moins compter les uns sur les autres. Pour beaucoup de gens, le travail à domicile fait apparemment que la distance physique se ressent aussi sur le plan émotionnel", explique Arjan Vissers, responsable de la stratégie chez Indeed.

Source : Indeed a réalisé cette enquête au cours de la période 27/01/2022 - 01/02/2022 auprès de 1000 salariés en Belgique.

