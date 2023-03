L'utilisation des éco-chèques est une nouvelle fois étendue. La liste actualisée des produits et services est contenue dans une nouvelle convention collective.

Deux grosses nouveautés

Désormais, ces bons pourront également être utilisés pour l'achat de gros appareils électroménagers d'occasion peu importe leur performance énergétique, ou de tout produit affichant les labels FSC ou PEFC, synonymes de gestion durable des forêts.

Il sera également possible de payer une place de stationnement ou un abonnement à un parc à vélos avec des éco-chèques. L'extension a été approuvée par le Conseil national du travail (CNT) qui comprend les partenaires sociaux.

Jusqu'à présent, on pouvait déjà acheter de petits appareils électriques d'occasion (moins énergivores) avec des éco-chèques, mais pas une machine à laver ou une tondeuse à gazon, par exemple. Cela sera désormais possible pour tous les électros d'occasion à l'exclusion des appareils hybrides (ceux qui peuvent fonctionner aussi bien avec de l'électricité qu'au moyen de combustibles fossiles).

De même, tous les produits portant un label FSC ou PEFC pourront également être achetés avec des éco-chèques, y compris ceux en bambou ou en caoutchouc naturel qui s'ajouteront aux objets en bois et en papier.

Que peut-on acheter avec des éco-chèques?

Le règlement prévoit quatre catégories globales de produits et services éligibles:

produits et services écologiques;

mobilité et loisirs durables;

réutilisation, recyclage & prévention des déchets;

circuit court (produits agricoles et horticoles, vendus en circuit court).

