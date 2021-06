Les introvertis ont parfois du mal à trouver leur place dans un monde où ce sont souvent ceux qui font le plus de bruit qui attirent l'attention. Pourtant, l'introversion peut aussi être une force...

Vous êtes plutôt introverti? Réjouissez-vous, car vous faites preuve d'une série de qualités indéniables: sens de l'observation, capacité d'analyse et de réflexion. Ces atouts n'empêchent cependant pas les introvertis de vivre assez souvent ce trait de caractère comme un problème. Au point parfois d'avoir besoin d'être coachés. Nous avons consulté deux spécialistes, elles-mêmes grandes introverties. Ex-assistante sociale, Hilde Mariën conseille souvent des introvertis, et Marloes Bouwmeester se met au service d'entreprises et d'employés par le biais de sa société.

...

Vous êtes plutôt introverti? Réjouissez-vous, car vous faites preuve d'une série de qualités indéniables: sens de l'observation, capacité d'analyse et de réflexion. Ces atouts n'empêchent cependant pas les introvertis de vivre assez souvent ce trait de caractère comme un problème. Au point parfois d'avoir besoin d'être coachés. Nous avons consulté deux spécialistes, elles-mêmes grandes introverties. Ex-assistante sociale, Hilde Mariën conseille souvent des introvertis, et Marloes Bouwmeester se met au service d'entreprises et d'employés par le biais de sa société. Mais comment définit-on un introverti? "Personne n'est introverti ou extraverti à 100%, soulignent les expertes. Il y a une infinité de nuances entre les deux extrêmes. On peut aussi se situer pile entre l'introversion et l'extraversion, on parle alors d'ambivertion." Environ deux tiers des gens correspondent à une personnalité extravertie et un tiers à une personnalité introvertie. Les extravertis sont majoritaires et la façon dont ils pensent et fonctionnent correspond donc à la norme.Le fait de se sentir sous-estimés dérange beaucoup les introvertis. "Pour je ne sais quelle raison, les gens croient que si vous êtes prompt à réagir, vous obtiendrez très vite de bons résultats. Et que les introvertis ne pourront pas faire de bons leaders. C'est tout à fait injustifié, s'insurge Marloes Bouwmeester. Les introvertis peuvent être de très bons patrons, par exemple, pour les gens qui aiment travailler de manière indépendante et prendre des initiatives. L'extraverti, lui, fait un bon leader pour les gens qui fonctionnent de manière plus passive, puisqu'il domine le groupe, donne sa vision et encourage ses équipes. Si vous êtes introverti, vous devez parfois vous faire violence pour prendre part au dialogue. Un peu comme si vous attendiez en coulisses le moment d'entrer en scène. Souvent, on remarque la valeur des introvertis une fois qu'ils ne sont plus là." "Les extravertis sont, en effet, plus susceptibles d'être considérés comme des leaders ou des gens qui ont réussi, reconnaît Hilde Mariën. Tout simplement parce que le cerveau reptilien accorde plus d'attention à ceux qui parlent fort. Quand on recherche instinctivement le leadership, on se met souvent en quête d'une personnalité extravertie." Sauf que... Dans notre société contemporaine, on a également besoin d'un autre genre de leadership et ceux qui parlent le plus fort n'ont pas nécessairement les meilleures idées."Les introvertis ont tendance à croire beaucoup moins dans leurs capacités de leadership. Ceci dit, on surestime parfois aussi les introvertis. Les gens qui restent en observateurs, à la marge, peuvent être intimidants." "On a parfois du mal à cerner les introvertis, ils sont tellement occupés à traiter les stimuli extérieurs, tellement plongés dans leurs pensées qu'ils affichent un air impassible qui rend difficile tout contact visuel, souligne Hilde Mariën. Mais cela ne veut pas dire qu'un introverti est asocial." "Les introvertis ne collent tout simplement pas à la norme du comportement prisé dans nos sociétés occidentales, ajoute Marloes Bouwmeester. On leur fait sans cesse des remarques: vous devriez être moins discrets, vous montrer et vous affirmer davantage, être plus assertifs." Les introvertis ne devraient-ils pas s'efforcer d'aller un peu plus vers l'extraversion? "Non, insiste Marloes Bouwmeester. Imaginez un monde où il n'y aurait que des extravertis. La société a aussi besoin d'introvertis! Penser d'abord, agir ensuite, par exemple, est une qualité importante. Et le contact entre les introvertis et les extravertis offre une valeur ajoutée. Les introvertis apportent leur part de réflexion. A l'inverse, un extraverti peut éviter à un introverti de se complaire dans la solitude." "Si vous êtes introverti, créez les conditions qui vous permettent de vous sentir plus à l'aise, conseille Marloes Bouwmeester. Si vous comprenez comment la réflexion, la communication et la prise de décision fonctionnent pour vous et pour votre interlocuteur extraverti, vous trouverez des parades pour y faire face. Comme les extravertis ont souvent tendance à réfléchir et à parler en même temps, profitez-en pour observer et analyser pour intervenir à point nommé. Les introvertis ont souvent cette capacité à ressentir, comme avec des antennes, le bon moment pour parler après mûre réflexion." Les introvertis pensent souvent avoir moins d'amis, être moins "populaires" que les autres. "La plupart des gens ont cinq bons amis, tout au plus, constate Hilde Mariën. Les autres sont juste des connaissances. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être introverti ou extraverti. Au contraire, en tant qu'introverti, on apprécie votre compagnie, car vous laissez de l'espace à l'autre. En revanche, vous n'êtes sans doute pas très friand des grandes assemblées ou de la foule. Vous préférez nettement les tête-à-tête." Pour les introvertis, les réseaux sociaux sont à la fois une malédiction et une bénédiction. "C'est un médium pratique pour trouver des personnes partageant les mêmes idées que vous. Mais il va de soi que les réseaux sociaux peuvent devenir un environnement sans filtre, parfois ressenti comme agressif." Il y a quelques années, l'écrivaine américaine Susan Cain, elle-même une introvertie, a publié le livre " Quiet", véritable plaidoyer pour les introvertis. Un best-seller instantané! Les choses seraient-elles en train d'évoluer? "Quand j'ai commencé à travailler, il y a douze ans, beaucoup de candidats à l'emploi avaient presque peur pour leur carrière si le test d'embauche démontrait qu'ils étaient introvertis, se souvient la coach Marloes Bouwmeester. Depuis, les chefs d'entreprises se rendent compte que les qualités liées à un tempérament extraverti (rapidité de réaction, audace...) ne donnent pas toujours les meilleurs résultats. Les introvertis et les extravertis ont autant à apporter les uns que les autres." "L'extraversion est une sorte d'idéal que nous vend la publicité, constate Hilde Mariën. Quand on veut montrer des jeunes à qui tout réussit, on les met en scène dans des groupes exubérants qui chantent ou qui dansent. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment juste s'asseoir sous un arbre pour lire un livre." Les cultures asiatiques valorisent beaucoup plus l'introversion, la réflexion et la pensée que l'action. En injectant un peu de leur sagesse dans notre civilisation occidentale, tout le monde en sortirait gagnant.