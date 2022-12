Plus que jamais, la Croix-Rouge de Belgique rappelle combien la mobilisation de milliers de bénévoles lui permet, au quotidien, de faire face à chaque crise. Et en particulier, en cette année 2022, alors qu'elle est confrontée aux besoins grandissants entraînés par la crise énergétique, qui multiplient partout les activités de solidarité.

Depuis deux ans, les bénévoles de la Croix-Rouge de Belgique sont mobilisés de manière tout à fait exceptionnelle tandis que les crises se sont intensifiées : la pandémie de covid, les inondations, l'accueil des réfugiés et le conflit en Ukraine générant une crise sociale et énergétique sans précédent. Actuellement, aux portes de l'hiver, les bénévoles de la Croix-Rouge, sont actifs sur tous les fronts pour intensifier l'aide aux personnes sans-abri, distribuer jusqu'à 100% de colis d'urgence alimentaire en plus, accueillir les plus précarisés et leur offrir réconfort et repas chaud.

Les chiffres 2021

11.500 personnes volontaires sont aujourd'hui engagées dans les activités organisées par la Croix-Rouge de Belgique : 38% d'hommes et 62% de femmes

35% des volontaires sont engagés dans des activités secours

43% des volontaires sont mobilisés dans l'action sociale

1197 volontaires occupent une fonction à responsabilité (responsable d'un centre de secours, président.e d'une entité locale etc)

En 2021, la Croix-Rouge de Belgique a accueilli 2131 nouveaux bénévoles pour renforcer ses équipes

Étre bénévole à la Croix-Rouge

Les bénévoles ce sont des personnes qui sauvent des vies, forment aux premiers secours, proposent des sensibilisations dans les écoles, tiennent un magasin de seconde main ou une épicerie sociale, visitent des personnes isolées, distribuent des colis alimentaires, accueillent le public dans les collectes de sang, soutiennent les demandeurs d'asile dans les centres Croix-Rouge ou encore accompagnent un enfant de détenu en visite à la prison...

Envie de rejoindre l'équipe? Rendez-vous sur : https://volontariat.croix-rouge.be/offres/ et consultez plus de 250 offres disponibles. Un filtre permet de sélectionner les offres selon le lieu, le bénévolat et la disponibilité requise !

