Contrairement aux idées reçues, castrer n'est pas forcement bénéfique pour la santé de votre chien et ne réglera pas tous ses problèmes comportementaux.

La castration chirurgicale est réalisée sous anesthésie générale et consiste à retirer les testicules. Ces derniers produisent les spermatozoïdes permettant la reproduction ainsi que les hormones sexuelles qui agissent sur le comportement et le métabolisme. La castration peut également être chimique et réversible sous forme d'implant sous cutané. La vasectomie est une autre possibilité, moins pratiquée. Dans ce cas, le chien est stérile mais conserve son activité hormonale.

La castration est nécessaire lors de maladies hormono-dépendantes comme l'hyperplasie de la prostate, les hernies périnéales, les fistules anales, les tumeurs testiculaires. En dehors de ces pathologies, la décision d'une castration de convenance doit être évitée.

La castration avant la puberté limite les apprentissages.

Pas trop tôt

Des études montrent, selon les races et la précocité de la castration, la prévalence de pathologies tumorales, immunitaires, articulaires, vasculaires et comportementales. La castration avant la puberté limite les apprentissages car les hormones sexuelles contribuent au bon développement du cerveau. Elle peut également révéler et/ou aggraver un trouble du comportement s'il n'a pas été diagnostiqué et soigné au préalable.

N'hésitez pas à demander une castration chimique réversible surtout si elle est souhaitée pour un comportement indésirable comme les fugues, le marquage urinaire, l'agressivité vis-à-vis des autres chiens mâles... afin de prendre une décision de castration chirurgicale à bon escient. Un exemple: le chien fugueur n'est pas toujours à la recherche d'une chienne en chaleur, il fugue peut-être pour chasser ou par ennui.

Les recommandations actuelles sont de ne pas castrer avant la puberté, d'attendre la fin de la croissance, surtout chez les grandes races. Elle n'est pas indiquée si la race de votre chien est prédisposée à certains cancers ou si votre compagnon est en surpoids. Après la castration, il sera d'ailleurs impératif d'effectuer un suivi du poids.

