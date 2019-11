Pour diminuer votre consommation de bois et optimiser les performances de votre poêle à bois, il faut prêter une attention particulière au combustible employé, mais aussi à la technique d'allumage du feu.

Le bon combustible

Chaque type de combustible a ses propres caractéristiques, tant en termes de qualité, de prix et de rentabilité. Le mieux est, bien entendu, d'utiliser du bois naturel. Certains combustibles sont donc à proscrire, tels que le bois traité, les briquettes d'écorce ou les matériaux synthétiques. Mieux vaut aussi privilégier du bois dur, qui se consume plus lentement. Demandez par exemple de l'hêtre, du charme, du frêne ou du chêne... Le bois doit avoir un taux d'humidité de 20% maximum (en général, un bois est sec après 2-3 ans de séchage sous abris ventilé). Un bois trop humide chauffe moins, entraîne un gaspillage d'énergie, noircit la vitre et provoque l'encrassement des conduits.

L'allumage et l'utilisation

On a tendance à allumer notre feu avec du papier journal chiffonné, placé entre deux bûches superposées. Pourtant, cette technique est fastidieuse et il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois avant d'obtenir un résultat. Pour un allumage efficace et rapide, commencez par le haut des bûches - vous réduisez ainsi les émissions de fumées et de particules. Voici les étapes à suivre :