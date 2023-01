La composition de l'antigel pour voiture attire les animaux du fait de son goût sucré. Le produit est néanmoins très toxique pour l'homme et l'animal. L'ingestion d'une petite quantité d'éthylène glycol est déjà suffisante pour développer d'importantes conséquences, parfois mortelles.

Le week-end dernier a marqué le retour de la neige dans le pays. De froides journées d'hiver qui entrainent la multiplication de produits déneigeants et autres dégivrants, dont notamment l'antigel, un liquide fréquemment utilisé dans les lave-glace et radiateurs de voitures. Or, ce produit n'est pas sans danger pour les animaux.

L'antigel contient de l'éthylène glycol concentré, une sorte d'alcool extrêmement toxique tant pour les humains que pour les animaux. Il est redoutable car son goût sucré le rend appétant. Les chiens et chats s'intoxiquent en effet en léchant du produit renversé, mais aussi en marchant inconsciemment dans celui-ci et en le léchant de leurs pattes par après. Les chats adorent aussi s'abriter sous les voitures, surtout en période d'hiver, ce qui agrandit le risque de lécher du produit renversé ou coulé!

Symptômes

Après ingestion, l'éthylène glycol sera rapidement absorbé et entraîne dès 30 minutes à 12 heures après l'ingestion des troubles gastro-intestinaux comme des vomissements et de la hypersalivation, mais aussi des troubles neurologiques comme de l'incoordination, de la dépression et faiblesse, des tremblements musculaires et convulsions. Ensuite se forment des métabolites toxiques dans le foie et ils sont la cause d'une insuffisance rénale aigue. Chez le chat, qui est plus sensible que le chien, cela est déjà possible dès 12 heures après l'ingestion, alors que chez le chien il s'agit de 24 à 36 heures après l'ingestion! Une fois que l'animal ne produit plus d'urine, les chances de survie sont très minimes.

Que faire?

Si vous avez donc un doute que votre chien ou chat ait léché de l'antigel, consultez un vétérinaire dans l'immédiat afin qu'un traitement puisse être débuté au plus vite. L'animal a besoin d'examens supplémentaires ainsi qu'une perfusion.

Comment protéger nos animaux?

Une intoxication peut être évitée en stockant l'antigel dans un endroit sûr, en le fermant correctement et en l'utilisant avec prudence dans un espace facile à nettoyer. Tous les liquides renversés doivent être supprimés.

Source: Centre antipoison

