En raison de la crise actuelle, un Belge sur trois dit éprouver des difficultés à assumer financièrement son animal de compagnie.

Mutuelle, vétérinaire, kiné, psy, dressage et même funérailles... Les dépenses sont loin d'être négligeables quand on est propriétaire d'un animal de compagnie. Et pour beaucoup de Belges, l'inflation a empiré la situation: 37% des Belges déclarent qu'il devient difficile d'assumer les dépenses de son animal de compagnie en 2022. Tel est le constat d'une étude réalisée par HelloSafe, qui s'est intéressé au budget alloué aux animaux de compagnie et aux tendances de souscription à l'assurance animaux en Belgique.

À la question "Considérez-vous que vous assumez le budget de votre animal sans difficulté ?", 36,9% des répondants ont dit avoir des difficultés :

Pour 15,2% d'entre eux, il est très difficile d'assumer les dépenses liées à leur animal de compagnie.

d'entre eux, il est très difficile d'assumer les dépenses liées à leur animal de compagnie. Pour 21,7% d'entre eux, c'est même devenu impossible.

Assurance animaux, trop chère

L'assurance animaux est un produit relativement nouveau en Belgique. Toutefois, elle représente une vraie solution face au coût que peuvent représenter les frais vétérinaires pour un ménage. Ainsi, à la question "Avez-vous souscrit une assurance pour votre animal de compagnie ?" : 69,2% des répondants ont répondu négativement, soit un peu plus de deux propriétaires d'animal de compagnie sur 3 en Belgique. Parmi eux:

39,4% estiment que le prix de l'assurance animaux est trop élevé.

estiment que le prix de l'assurance animaux est trop élevé. 42,4% disent ne pas en voir l'utilité .

. Les 30,4% restants ignorent tout bonnement l'existence ou les bénéfices de l'assurance animaux.

Les animaux achetés plus assurés

La tendance de souscription à une assurance peut dépendre de l'acquisition de son animal (adoption ou achat). Ainsi, deux fois plus de propriétaires souscrivent une assurance animaux lors de l'achat d'un animal que lors d'une adoption. En chiffres, cela signifique que 81,3% des animaux adoptés ne sont pas assurés en Belgique, contre 57,1% pour les animaux achetés. Une tendance qui peut s'expliquer de différentes manières:

Les propriétaires qui achètent un animal de compagnie sont plus sensibles à la "valeur" que peut représenter ce dernier.

Lors d'un achat en magasin, les vendeurs peuvent plus sensibiliser les acquéreurs à l'importance de souscrire une assurance.

Les personnes qui achètent un animal sont prêtes à allouer globalement plus de budget à ce dernier, incluant la souscription d'une assurance.

Bon à savoir: Les Belges dépenseraient 722€ en frais vétérinaires chaque année. Pour connaître ce que coûte vraiment un animal, lisez notre article sur le sujet publié dans le magazine d'août 2020.

