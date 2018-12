Journée mondiale des bénévoles : Des doudous tricotés pour le bien-être des enfants malades

Mai 2015, Martine Vandenbussche, grand-mère active de 5 petits-enfants, se prépare doucement à prendre sa retraite. Qui dit retraite, dit aussi "temps libre". La nouvelle pensionnée se met donc à la recherche d'une activité bénévole qui lui permettrait non seulement d'aider les enfants malades, mais aussi de rester disponible pour sa famille.

Au départ, elles sont trois

Elle prend alors contact avec l'association Kids' Care, une proposition un peu particulière sous le coude : tricoter et vendre des peluches au profit de l'ASBL. L'objectif de Kids' Care est de redonner le sourire aux enfants malades, en leur offrant des massages, des petits cadeaux et des activités ludiques pour les distraire de leur environnement hospitalier.

Une fois le projet validé, Martine Vandenbussche fait appel à ses amies, pour récolter leur stock de laines. Très vite, deux compères la rejoignent, leurs aiguilles à la main. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 13 tricoteuses qui partagent leur savoir-faire. Ensemble, elles se déplacent dans les marchés de Noël, les fancy-fairs d'écoles et autres événements afin de vendre leurs fameux doudous en laine.

"Cette année, nous serons pour la première fois présentes quelques jours aux Plaisirs d'hiver à Bruxelles", confie fièrement Martine.

Quoi et à quel prix ?

Pour un week-end de vente, l'objectif est de récolter 500 à 600 euros. À savoir que leurs doudous sont vendus à 5 ou 20 euros pièce, cela signifie que les treize compères doivent tricoter et rembourrer au moins 80 peluches. "En 2017, nous avons vendu environ 560 doudous pour 4 450 euros ! ".

Et pour cela, pas le temps de rêvasser : dès que Martine à 5 minutes de temps libre, elle tricote. Cela représente environ 5 heures de tricot par jour tout au long de l'année. À cela s'ajoutent la vente et les quelques réunions du groupe. "Être sur les événements de vente est stimulant. On voit les étoiles dans les yeux des enfants qui passent devant le stand et qui demandent un animal à leurs parents et à côté de cela, on explique notre projet aux passants et on les convainc de soutenir l'association."