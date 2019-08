Une journée dédiée à un concept essentiel en psychologie. Une dizaine de spécialistes. Des dizaines de participants. Et la visite de Fabrice Midal, l'auteur de " Foutez-vous la paix ! ". À Liège le 20 octobre.

L'estime de soi ? Il s'agit d'un concept psychologique qui renvoie au jugement global positif ou négatif qu'une personne a d'elle-même. L'estime de soi est mise aujourd'hui à toutes les sauces. Alors, mérite-t-elle qu'on lui consacre une journée ? Plus que jamais ! Car développer une bonne estime de soi permet de s'épanouir dans de nombreux domaines. C'est une des bases du bien-être psychologique.

L'estime de soi prochain méritait donc une journée. Elle aura lieu Comme les années précédentes, les participants pourront choisir parmi plus de 10 ateliers dans les domaines suivants : s'affirmer avec bienveillance, les relations, l'EFT (technique de gestion des émotions), la communication non-violente, le test de la passion, le bilan énergétique, l'estime corporelle...

On se sacrifie pour les autres

Le plus de cette journée ? Fabrice Midal, pardi. L'auteur de "Foutez-vous la paix" présentera une conférence intitulée "être narcissique n'est pas être égoïste, mais apprendre à se rencontrer". Il raconte l'urgence de l'amour de soi-même..." Il dénonce ce qu'on s'inflige. Le fait qu'on ne se respecte plus, car on se sacrifie pour les autres... Il explique aussi comment triompher de ses emmerdes.

Une journée venue du Québec

"La journée de l'estime de soi" a été créée par Marie-Eve Lamontagne, coach québécoise. Ce concept s'est internationalisé et, chez nous, c'est Geneviève Zoppas (du site www.passezalaction.com) qui a repris le flambeau.