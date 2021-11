La générosité exceptionnelle des citoyens a permis à la Croix-Rouge de Belgique d'établir un plan d'action pour aider tous les sinistrés. Aujourd'hui, 26 millions (65% de la somme) ont été redistribués ou sont sur le point de l'être. L'organisme fait le point.

"Vu l'ampleur des besoins, tout n'aura pas été résolu hélas, à l'issue de notre plan d'action, mais, d'ici avril 2022, des dizaines de milliers de personnes auront été aidées sur l'ensemble de la zone sinistrée avec des repas chauds, un don financier direct, des électroménagers, un hébergement, de l'aide psychosociale, etc", explique Pierre Hublet, administrateur délégué de la Croix-Rouge de Belgique. Retour sur les différents projets d'aide aux sinistrés.

Pour répondre aux besoins identifiés par les communes

La Croix-Rouge de Belgique redistribue 12 millions d'euros aux sinistrés en collaborant avec les 38 communes les plus touchées. 4,7 millions d'euros ont par exemple été engagés pour fournir une aide matérielle directe à des milliers de sinistrés.

Pour les personnes sinistrées les plus précarisées

Ce don est de 650€ par ménage précarisé, augmenté de 195€ par personne attachée au foyer. La Croix-Rouge de Belgique collabore avec la Fédération des CPAS pour identifier les personnes bénéficiaires. Au total, 11 millions d'euros seront engagés pour ce poste.

Pour apporter une aide alimentaire

Plus de 200 bénévoles sont mobilisés chaque semaine et assurent des centaines de livraisons à domicile. Au 15 novembre, 500.000 repas avaient été distribués et 6000 repas sont encore distribués chaque jour, 7/7. 5,2 millions ont déjà été engagés pour ce poste aide alimentaire.

Pour l'hébergement et le retour à la maison

5 centres d'hébergement d'une capacité totale de 500 places sont coordonnés par la Croix-Rouge de Belgique. Une partie du budget consacré à l'hébergement est également dédiée à une aide pour le retour à la maison quand les sinistrés quittent le centre d'accueil : achat de mobilier, d'électroménager ou de matériaux pour se réinstaller. Au total, 5 millions d'euros sont prévus pour ce poste.

Pour les élèves sinistrés via leurs écoles

Une aide de 2 millions permet à 8.000 élèves sinistrés de primaire et de secondaire d'obtenir un soutien via leurs écoles. Ce montant sert notamment à rééquiper les écoles en matériel (articles de sport, modules de jeux pour la cour de récréation, ordinateurs...) ou à offrir des services pour les élèves (excursions, visite culturelle ou repas chauds à la cantine).

Pour l'aide de première nécessité, l'aide psychosociale, les points d'accueil et la logistique

22 points d'accueil sont toujours répartis sur l'ensemble de la zone sinistrée, ainsi que 140 douches individuelles. Pour ce poste, la Croix-Rouge de Belgique a consacré 5,4 millions €.

Pour faire face aux besoins imprévus

Enfin, 1 million € est réservé spécifiquement pour les imprévus, notamment équiper les 22 points d'accueil des zones sinistrées d'infrastructures solides avec chauffage et électricité durant l'hiver.

