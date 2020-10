Certains voulaient une alternative moins polluante à l'incinération et à l'inhumation. On pensait à l'humusation, mais...

L'humusation ? C'est un mot valise qui vient d'humus et d'inhumation. C'est un processus de transformation du corps d'un défunt en un... compost à l'aide de micro-organismes. Plus techniquement, il s'agit d'une pratique funéraire fondée sur la conversion aérobie des dépouilles. Elle consiste à placer les corps au-dessus du niveau du sol, sur un lit de broyat et recouverts d'un matériau identique en vue de leur décomposition. Le processus vise la disparition des matières organiques molles dans un délai de trois mois. Cette pratique était réclamée par divers courants écologistes.

Mais elle ne pourra pas se faire en Wallonie. Christophe Collignon (PS) le ministre des Pouvoirs locaux, a décidé de ne pas prolonger la réflexion. Pour ce faire, il se base sur un rapport de l'UCLouvain. "Lors de la précédente législature, une étude scientifique avait été commandée auprès de la faculté des bioingénieurs de l'université catholique de Louvain, détaille le ministre dans un communiqué. Son but était d'envisager la faisabilité et, partant, la reconnaissance de ce nouveau mode funéraire. Au terme de deux phases d'expérimentations consécutives, les conclusions du rapport ont démontré l'inefficacité du processus dans son aspect écologique. Les dépouilles ne se décomposent pas dans les délais prescrits, ni de manière adéquate en termes de salubrité. Les conditions climatiques influent fortement sur le processus. La pollution des sols est importante (nitrate, ammoniaque)."

Compte tenu de ces éléments, les activités d'humusation, qu'elle soit animale ou humaine, ne pourront donc se poursuivre ou se dérouler sur le territoire wallon.

